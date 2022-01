Quale scuola scegliere? Studenti e insegnanti delle superiori si raccontano

Le 10 video interviste, realizzate nell'ambito del progetto Orientamento 11 promosso da Cred il Satellite del Comune, sono online su https://growingapp.org/it/interviste/

Nell’ambito del progetto educativo Orientamento 11 promosso da Cred il Satellite del Comune di Livorno e coordinato dalla Dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Micali Teresa Cini, capofila del progetto, e dalla coordinatrice del tavolo insegnanti, la prof.ssa Raffaella Gori sono state realizzate tra novembre e dicembre presso le sedi degli istituti superiori del territorio alcune interviste. Protagonisti gli studenti dell’ultimo anno o ragazzi che hanno recentemente concluso il percorso di studi e che si sono resi disponibili insieme ai loro insegnanti per raccontare la loro scuola. L’iniziativa, coordinata da coop. Itinera in particolare da Carlo Neri e Federico Bacci che hanno effettuato le riprese e lavorato al montaggio delle interviste, ha permesso soprattutto di mettere al centro i ragazzi e le loro esperienze vissute durante il percorso di studi, mettendo in evidenza in qualche caso il normale disorientamento e le incertezze iniziali del primo anno ma anche i risultati raggiunti con uno sguardo proiettato ed attento al futuro. L’obiettivo concordato con lo staff di progetto è stato quello di rivolgersi soprattutto ai ragazzi in uscita dalla scuola secondaria di primo grado che in questo prossimo mese dovranno scegliere a quale istituto iscriversi, per dare loro uno strumento diverso, semplice e coinvolgente, di facile fruizione per cominciare ad avvicinarsi al mondo delle superiori. Le 10 video interviste sono visibili al seguente indirizzo https://growingapp.org/it/interviste/.

Un ringraziamento a tutti gli istituti che hanno aderito: ITIS GALILEI, IIS VESPUCCI COLOMBO, ISTITUTO ALBERGHIERO “MATTEI”, IIS BUONTALENTI, CAPPELLINI, ORLANDO, ISIS NICCOLINI PALLI, LICEO ENRIQUES, LICEO CECIONI