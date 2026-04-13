“Questo il mio corpo -Il Respiro e la nascita del movimento” alle scuole Borsi

Un nuovo appuntamento da non perdere nell’ambito del programma La Scuola Polo Culturale. Giovedì 16 aprile nella palestra della scuola Borsi si svolgerà un laboratorio esperienziale di movimento consapevole per integrare mente e corpo e riscoprire la relazione con l’ambiente

Un nuovo appuntamento da non perdere nell’ambito del programma La Scuola Polo Culturale. Giovedì 16 aprile alle 16,30 nella palestra della scuola Borsi si svolgerà un laboratorio esperienziale di movimento consapevole per integrare mente e corpo e riscoprire la relazione con l’ambiente dal titolo “Questo il mio corpo – Il Respiro e la nascita del movimento”.

Il laboratorio è a cura di Federica Armillotta educatrice, attrice e formatrice teatrale, con una formazione che unisce pratiche artistiche e approccio relazionale. È Gestalt Art Counselor e il suo lavoro nasce dall’incontro tra corpo, emozione e relazione: uno spazio in cui il movimento diventa linguaggio e possibilità di ascolto. Attraverso pratiche corporee e artistiche, accompagna persone di tutte le età in percorsi di consapevolezza, espressione e presenza, creando contesti accoglienti e inclusivi in cui riscoprire il proprio modo di stare nel mondo e in relazione con gli altri.

Partecipazione gratuita per giovani ed adulti. Si consiglia abbigliamento comodo e tappetino. Facoltativo il cuscino da meditazione. Non è necessaria la prenotazione.

L’iniziativa è promossa nell’ambito del progetto “Una scuola molte culture una comunità” progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Per informazioni Cuore Liburnia Sociale [email protected].

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