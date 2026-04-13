“Questo il mio corpo -Il Respiro e la nascita del movimento” alle scuole Borsi
Un nuovo appuntamento da non perdere nell’ambito del programma La Scuola Polo Culturale. Giovedì 16 aprile nella palestra della scuola Borsi si svolgerà un laboratorio esperienziale di movimento consapevole per integrare mente e corpo e riscoprire la relazione con l’ambiente
Un nuovo appuntamento da non perdere nell’ambito del programma La Scuola Polo Culturale. Giovedì 16 aprile alle 16,30 nella palestra della scuola Borsi si svolgerà un laboratorio esperienziale di movimento consapevole per integrare mente e corpo e riscoprire la relazione con l’ambiente dal titolo “Questo il mio corpo – Il Respiro e la nascita del movimento”.
Il laboratorio è a cura di Federica Armillotta educatrice, attrice e formatrice teatrale, con una formazione che unisce pratiche artistiche e approccio relazionale. È Gestalt Art Counselor e il suo lavoro nasce dall’incontro tra corpo, emozione e relazione: uno spazio in cui il movimento diventa linguaggio e possibilità di ascolto. Attraverso pratiche corporee e artistiche, accompagna persone di tutte le età in percorsi di consapevolezza, espressione e presenza, creando contesti accoglienti e inclusivi in cui riscoprire il proprio modo di stare nel mondo e in relazione con gli altri.
Partecipazione gratuita per giovani ed adulti. Si consiglia abbigliamento comodo e tappetino. Facoltativo il cuscino da meditazione. Non è necessaria la prenotazione.
L’iniziativa è promossa nell’ambito del progetto “Una scuola molte culture una comunità” progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.
Per informazioni Cuore Liburnia Sociale [email protected].
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.