QuiLivorno.it sbarca al Niccolini-Palli. Un’ora con il caporedattore

Giacomo Niccolini, co-fondatore del quotidiano online insieme a Michelangelo Sarti, sarà ospite degli studenti del Classico della Curvatura di Comunicazione coordinata dal professor Lamberto Giannini

Un’ora con il caporedattore di QuiLivorno.it, Giacomo Niccolini. È questo quello che accadrà nell’aula magna del Liceo Classico Niccolini-Palli nella giornata di lunedì 3 aprile quando, dalle 13 alle 14, il co-fondatore assieme a Michelangelo Sarti del quotidiano online di Livorno nato nel 2011, si presenterà per una lezione frontale con gli alunni della Curvatura di Comunicazione coordinata dalla sapiente regia del professore di storia e filosofia Lamberto Giannini.

Niccolini si va a sommare ad un nutrito gruppo di illustri ospiti che già hanno avuto il piacere di trascorrere qualche minuto in compagnia degli studenti di via Ernesto Rossi. Nella rosa dei personaggi invitati a parlare troviamo: il regista-sceneggiatore Francesco Bruni, il giornalista-scrittore Simone Fulciniti, i ragazzi della pagina Instagram Livornogramm, il curatore della pagina Masochismo Amaranto, il deus ex machina della musica dal vivo e del The Cage Toto Barbato e l’attore della Mayor Von Frinzius Federico Parlanti.

