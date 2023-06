Racconta il tuo porto, il Cremoni vince il primo premio con il libro-pop up

I bambini e le bambine dell'Aula Gialla hanno vinto il concorso indetto dall'Autorità Portuale categoria "scuola d'infanzia". Il 1 giugno in Fortezza Vecchia la classe è stata ricevuta dai rappresentanti dell'ente per la consegna del diploma. Alla scuola vanno inoltre 450 €

La scuola d’infanzia Cremoni ha vinto il concorso indetto dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (AdSP) Racconta il tuo porto 2023 con il libro-pop up Alla scoperta delle parole del porto. I bambini e le bambine dell’Aula Gialla dell’anno scolastico 2022/2023 a gennaio si sono recati in gita al porto. Nel mese di aprile le maestre hanno chiesto alla classe di realizzare dei disegni pensando ad una parola legata al porto visitato a gennaio in gita. Parole come “faro”, “container”, “darsena”, “Varco Zara”, “bisarca”, “rimorchiatori” sono quindi diventati un disegno. Agli elaborati dei bambini e delle bambine sono stati aggiunti i disegni in 3D e così è nato il libro-pop up che con voto 10 ha vinto nella categoria “Scuola di infanzia”. Il 1 giugno in Fortezza Vecchia l’Aula Gialla è stata ricevuta dai rappresentanti dell’AdSP per la consegna del diploma. Inoltre il primo posto è valso al Cremoni un premio di 450 €.

