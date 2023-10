“Racconti di ePolicy”, al The Cage si parla di cyberbullismo

Importante iniziativa sul tema del bullismo, del cyberbullismo, sull’uso positivo della rete e delle tecnologie digitali, al “The Cage Theatre” (via del Lazzeretto Vecchio 20, Livorno), mercoledì 18 ottobre alle ore 17, a cura dell’Istituto Comprensivo Micheli-Bolognesi.

In collaborazione col Ministero dell’Istruzione e del Merito, “Save the Children”, e tutti i partner di “Generazioni Connesse” e con il patrocinio del Comune di Livorno , la dirigente scolastica Cecilia Semplici introdurrà il convegno “Racconti di ePolicy: un’opportunità per la scuola”, nel quale verrà presentato il lavoro dell’Istituto Comprensivo Micheli-Bolognesi sull’ePolicy, il documento programmatico d’istituto che permette alle singole scuole di definire il proprio approccio alla tecnologia, attraverso un piano di azioni mirate sulla comunità degli studenti e delle studentesse tese alla prevenzione, alla rilevazione e alla gestione di problematiche legate alla sfera del “mondo connesso”. Una sfida non da poco per la scuola, in un mondo in continua trasformazione.

Nell’evento verrà illustrata l’esperienza 2022-23 del Comprensivo che è stato scelto dal Ministero come sede ospitante della giornata perché “Scuola Virtuosa” – insignito del badge di “Generazioni Connesse” come Istituto esempio di buone pratiche in merito all’online da diffondere nelle scuole del territorio.

Un esperto di “Generazioni Connesse” presenterà poi gli esiti del monitoraggio, le buone prassi nazionali e le prospettive future del rapporto tra internet e studenti, docenti e istituzioni. Generazioni Connesse, il cui nome esteso è “Safer Internet Center – Generazioni Connesse”, è il progetto coordinato dal Miur e finanziato dalla Commissione Europea, la cui missione educativa è fornire supporto alla scuola per l’ambiente virtuale, arrivando a considerare il mondo connesso e sicuro come un’occasione di crescita sociale, economica e culturale per l’intera società.

Nel dibattito interverranno la vicesindaca del Comune di Livorno Libera Camici, la professoressa Cecilia Semplici (Dirigente dell’Ic Bolognesi), il Sost.to Comm. Gianluca Paffoni (Polizia di Stato /Sicurezza cibernetica), la dott.ssa Tiziana Rapisarda (referente USP Livorno), la prof.ssa Francesca Ricco (Referente ePolicy “IC Bolognesi”), la prof.ssa Francesca Gazzetti e il professor Claudio Marmugi (referenti bullismo e cyberbullismo “IC Bolognesi”), le dott.sse Valentina Picco e Anna Bracaglia ( Esperte Generazioni Connesse e Save the Children Italia), la dott.ssa Elena Mannini e dott. Enrico Centi (Associazione San Benedetto) e la dott.ssa Luisa Calvano (per l’Associazione Naevus Italia Odv). Nel corso della serata

è prevista l’esibizione musicale a cura degli studenti dell’indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado “E. Fermi”.

L’ingresso è libero, tutta la cittadinanza è invitata.

