Radici e Futuro, scuola e quartiere Shangai insieme per costruire il futuro

Il 4 giugno studenti, famiglie, scuola, istituzioni e associazioni saranno protagonisti di una giornata di laboratori, memoria condivisa e partecipazione nel quartiere Shangai. L’iniziativa segna l’avvio del Patto educativo di comunità promosso dall’I.C. Micheli-Bolognesi per trasformare il territorio in uno spazio educativo diffuso

Scuola, famiglie e territorio insieme tra laboratori, memoria e partecipazione: il 4 giugno la scuola ed il quartiere diventano spazio educativo diffuso e partecipato. L’I.C. Micheli Bolognesi nel quartiere Shangai ha promosso una giornata simbolica e partecipata che darà avvio concreto al Patto educativo di comunità “Radici e Futuro – Shangai si trasforma”, sottoscritto con 18 partner per un percorso di coprogettazione che unisce scuola, istituzioni e realtà associative con l’obiettivo di trasformare il territorio in una comunità educante diffusa. La giornata si aprirà alle ore 9:00 presso la scuola primaria Campana, in via Stenone, con l’accoglienza di alunni, famiglie, docenti e partner del Patto: un momento di incontro che segnerà l’avvio di un percorso condiviso all’insegna della partecipazione e della collaborazione tra generazioni. A seguire, alle ore 10:00, si svolgerà un laboratorio corale intergenerazionale che coinvolgerà studenti, genitori e insegnanti in un’esperienza collettiva guidata dalla scuola. Un’attività che renderà immediatamente tangibile lo spirito del progetto: costruire legami attraverso pratiche educative condivise. Nel corso della mattinata, il quartiere diventerà un vero e proprio spazio di apprendimento diffuso. Alle ore 12:00, presso il centro civico Shangai e negli spazi pubblici circostanti, gli studenti della scuola secondaria di primo grado Fermi incontreranno gli abitanti del quartiere per raccogliere testimonianze, ricordi e storie di vita: un lavoro di memoria partecipata che permetterà di valorizzare l’identità del territorio attraverso lo sguardo delle diverse generazioni. Alle ore 13:00, in piazza Fratelli Bandiera, la comunità si ritroverà per un momento conviviale: un pranzo al sacco condiviso e la distribuzione di schiacciata offerta da un panificio del quartiere. Un’occasione informale di incontro tra studenti, famiglie, docenti e cittadini. Il pomeriggio proseguirà alle ore 15,00 con attività parallele: al Centro civico si svolgerà il laboratorio “Ponti narrativi”, dedicato all’analisi e alla rielaborazione delle interviste raccolte durante la mattinata, mentre in piazza Fratelli Bandiera prenderà vita “Il mandala dei colori”, un laboratorio creativo all’aperto che coinvolgerà bambini e abitanti del quartiere nella realizzazione collettiva di grandi teli dipinti. La giornata si concluderà alle 16:30 con un momento di restituzione pubblica e dialogo intergenerazionale presso il Centro civico. Durante l’incontro saranno condivisi i risultati delle attività svolte, con la lettura di frammenti delle interviste raccolte dagli studenti, la restituzione dei laboratori artistici e gli interventi dei partner del Patto, insieme ai saluti istituzionali dell’amministrazione comunale. L’iniziativa rappresenterà il primo momento simbolico di attuazione del Patto educativo di comunità “Radici e Futuro – Shangai si trasforma”, che coinvolge l’Istituto Comprensivo “Micheli–Bolognesi” insieme al Comune di Livorno e a una rete di enti, associazioni e realtà del territorio. Il progetto si fonda sull’idea che la scuola possa essere un motore di rigenerazione urbana e sociale, capace di attivare processi educativi diffusi e di trasformare gli spazi quotidiani del quartiere in luoghi di relazione, apprendimento e cittadinanza attiva. Con questa giornata, il territorio si confermerà laboratorio di comunità, in cui educazione, memoria e partecipazione si intrecciano per costruire nuove forme di convivenza e sviluppo condiviso.

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