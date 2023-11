Rete regionale flauti Toscana, il liceo Niccolini Palli presenta la pubblicazione dei brani

Le musiche sono state composte da alcuni studenti degli istituti scolastici di Livorno (Niccolini Palli, capofila del progetto, Brin, Micheli Bolognesi ed altri della provincia) e Pisa nell’ambito del progetto Bando delle Arti. La dirigente scolastica del Niccolini Palli Teresa Cini: "Una giornata che dopo il Covid abbiamo desiderato a lungo. Onorati di essere la scuola capofila dell'iniziativa"

di Giulia Bellaveglia

“Il carosello della Rrft” (Rete regionale flauti Toscana) è la collana in formato e-book curata da Sillabe Casa Editrice e contenente 14 brani per ensemble di flauti e 2 per orchestra verticale. Le musiche sono state composte da alcuni studenti degli istituti scolastici di Livorno, Niccolini Palli (capofila del progetto), Brin, Micheli Bolognesi insieme ad altri della provincia, e Pisa, sotto la supervisione del maestro Valter Sivilotti, nell’ambito di un progetto finanziato 4 anni fa dal Bando delle Arti. Il concerto organizzato in occasione dell’evento ha visto la partecipazione dell’Orchestra di flauti della Rrft composta da 60 flautisti che hanno eseguito in anteprima alcuni brani. “Una giornata – commenta la dirigente scolastica dell’Istituto Niccolini Palli Teresa Cini – che dopo il Covid abbiamo desiderato a lungo. Siamo onorati di essere la scuola capofila di un percorso che non riguarda soltanto la musica in senso stretto, ma anche la produzione di articoli, convegni e molto altro inerenti al tema per una produzione a tutto tondo”. “Un’iniziativa magica – aggiunge la referente Rrft per il Niccolini Palli Giovanna Nieri – che punta tutto sull’importante sodalizio tra scuola e musica. Quando abbiamo presentato la domanda siamo riusciti ad ottenere il massimo dei punti e ci siamo detti che la nostra scommessa sarebbe stata la pubblicazione di alcune musiche. Oggi finalmente ci siamo riusciti. E la cosa bella è che lo abbiamo fatto spaziando tra enti formativi di qualsiasi tipologia: dagli istituti comprensivi, passando per i licei, fino alle scuole di alta formazione”. Oltre alle già citate, queste le altre scuole che hanno preso parte alla manifestazione: Liceo Carducci, Liceo Bianciardi, Liceo Alberti, istituti comprensivi Vicchio, Cassola e Pertini. Fanno parte della Rrft anche gli istituti comprensivi Guerrazzi, Ungaretti, Santi, Redi, Severo, Galilei, Compagni, Molinaro, Quartiere Moretta, i licei Piccolomini, Felice, Passaglia e il conservatorio Franci. Gli e-book sono disponibili sul sito della casa editrice all’indirizzo www.sillabe.it.

