Riapre i battenti l’istituto culturale Italo-Tedesco

La collaborazione con le scuole è parte integrante e fondamentale del percorso culturale Italo-Tedesco, che mira a coinvolgere le realtà ed istituzioni locali per creare un ponte fra le due lingue e le due culture, fondato sui principi dell’interculturalità e dell’amicizia

Assieme alla scuola pubblica italiana, riapre i battenti anche l’istituto culturale Italo-Tedesco di Livorno, la cui direttrice, Elisabetta Doveri Schneider (prof.ssa presso l’I.C. Micali di Livorno), nel pomeriggio di sabato 28 settembre, ha presentato i corsi per la certificazione linguistica. All’ICIT-Livorno è possibile, infatti, svolgere corsi di lingua tedesca ed esami per la certificazione linguistica del Goethe Institut (ente certificatore). Gli attesati rilasciati sono riconosciuti in tutto il mondo e non hanno scadenza: in un paese dove i dati ISTAT indicano i tedeschi come i maggiori turisti essi costituiscono un investimento per il futuro. I corsi di lingua seguono i diversi livelli riconosciuti dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, dal livello A1 al livello C2.

Icit-Livorno, non a caso, collabora con tutte le istituzioni scolastiche del territorio livornese e della Provincia di Grosseto, in particolare con il Liceo Linguistico Cecioni di Livorno, il Liceo Fermi di Cecina e l’Istituto Turistico Cattaneo di Cecina. La collaborazione con le scuole è parte integrante e fondamentale del percorso culturale Italo-Tedesco, che mira a coinvolgere le realtà ed istituzioni locali per creare un ponte fra le due lingue e le due culture, fondato sui principi dell’interculturalità e dell’amicizia. “La lingua tedesca”, spiega la Prof.ssa Doveri Schneider al pubblico di genitori, studenti, professori, guide turistiche, “è la più parlata in Europa e possederne una certificazione linguistica nel proprio curriculum costituisce un biglietto da visita importante. Il tedesco, poi, deriva dalla stessa famiglia dell’Inglese e non è certo impossibile da imparare”. I corsi, inoltre, sono aperti non solo agli studenti, ma anche a tutte le persone di qualsiasi età con la voglia di ampliare i propri orizzonti. I corsi si svolgono alla Chiesa Valdese in via Verdi 15. È possibile contattare il l’Istituto scrivendo una mail a [email protected] oppure visitare il sito www.icitilivorno.it.

