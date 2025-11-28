Riapre lo Sportello Prestito della Biblioteca del Cecioni

La biblioteca del Liceo “Francesco Cecioni” riapre lo sportello prestito grazie alla rinnovata collaborazione con la Cooperativa Itinera Progetti e Ricerche Impresa Sociale, confermando l’impegno dell’istituto nel promuovere la lettura, la cultura e l’accesso ai servizi bibliotecari per studenti e personale scolastico. A partire da questa settimana, il servizio sarà attivo il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30. Durante tali orari sarà possibile effettuare prestiti, restituzioni, consultazioni e ricevere supporto dagli operatori specializzati di Itinera. “La riapertura dello sportello prestito – dichiara il Dirigente scolastico Rino Bucci – rappresenta un ulteriore passo nel rendere i nostri spazi sempre più fruibili, accoglienti e centrati sul benessere degli studenti. La collaborazione con Itinera, avviata lo scorso anno, rende la nostra biblioteca un luogo vivo, capace di sostenere la didattica e promuovere la crescita culturale dell’intera comunità scolastica”. Il servizio rientra tra le azioni di valorizzazione degli ambienti culturali dell’istituto e prevede anche il coinvolgimento di studenti impegnati in percorsi di Formazione Scuola Lavoro, affiancati dal personale della cooperativa. “Dallo scorso anno – aggiunge il dirigente – abbiamo avviato un percorso di rilancio di questo importante spazio, aprendo lo sportello prestito, avviando un intervento di catalogazione delle dotazioni e costituendo gruppi di lavoro che hanno dato vita al Circolino di lettura, al progetto “Oltre le pagine” dedicato agli incontri con gli autori e a una collaborazione con il Démadé Festival”. La scuola ha inoltre aderito al Patto per la lettura promosso dal Comune di Livorno e partecipa come partner al progetto “La biblioteca va in città”, finanziato dal Bando CePeLL 2024. “La presenza di bibliotecarie esperte, socie della cooperativa Itinera – spiega Morgana Valle di Itinera – ha permesso di catalogare, modernizzare l’offerta di testi a scaffale, fare servizio di prestito e la sistemazione e promozione di una donazione collettiva di testi nuovi e adatti all’utenza di un liceo scientifico e artistico, come graphic novel e classici rieditati e aggiornati”.

