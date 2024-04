Rinnovata l’app Menu Chiaro del servizio di ristorazione scolastica

Pensata per le famiglie, consente di accedere ad una descrizione chiara e dettagliata dei menu quotidiani, dal nido fino alla scuola primaria. L’ufficio Ristorazione scolastica ricorda alle famiglie che è ancora in vigore il progetto (avviato nel gennaio 2023) Genitori in Mensa

Si rinnova “Menù Chiaro”, la app sviluppata dall’ufficio Ristorazione e Servizi scolastici del Comune di Livorno in collaborazione con Cirfood, la ditta che attualmente fornisce i pasti alle mense delle scuole livornesi. L’applicazione, disponibile sia per smartphone sia per web (indirizzo internet https://www.menuchiaro.it/livorno/it/), è stata pensata per le famiglie e consente innanzitutto di accedere in maniera semplice e immediata a una descrizione chiara e dettagliata dei menu quotidiani, dal nido fino alla scuola primaria, con un semplice clic. Oltre a fornire informazioni sui piatti serviti quotidianamente nelle scuole (ingredienti, valori nutrizionali, eventuali allergeni) e una funzione per il calcolo dell’indice di massa corporea, da qualche giorno sull’app compaiono gli avvisi dei laboratori di cucina tenuti dalla cuoca Carletta nelle scuole che hanno aderito ai progetti di educazione alimentare di Cirfood (gli avvisi compaiono nei giorni di laboratorio). Inoltre, è in corso di attivazione la possibilità di consultare il menù del giorno delle principali diete speciali per motivi di salute ed etico religiose. Ma la novità più importante riguarda la possibilità di esprimere, garantendo il totale anonimato e in modo semplice e immediato, un giudizio di gradimento tramite un sistema a stelline su ogni pietanza del menù del giorno, con la possibilità di inserire osservazioni e suggerimenti. L’intenzione dell’Amministrazione va nella direzione di modificare le preparazioni, attivare percorsi di educazione alimentare mirati ed eventualmente sostituire i piatti non graditi, a seconda del riscontro del gradimento dei pasti verificato grazie anche a questa app. I fruitori della mensa (grandi e piccoli) sono quindi invitati a dare il loro contributo, utilizzando questa utile applicazione. L’ufficio Ristorazione scolastica ricorda inoltre alle famiglie che è ancora in vigore il progetto (avviato nel gennaio 2023) Genitori in Mensa, che consente ad un familiare (uno al giorno per ciascuna scuola) di recarsi senza preavviso al refettorio scolastico e chiedere un assaggio di quanto proposto quel giorno, restituendo un feedback di gradimento a: [email protected]. Lo scorso anno l’iniziativa ha riscosso molto interesse, pertanto l’Amministrazione invita le famiglie a continuare ad avvalersi di questa possibilità di interazione con gli uffici preposti alla ristorazione scolastica, al fine di offrire ai nostri bambini e alle nostre bambine un servizio mensa sempre più soddisfacente.

