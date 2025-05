Riprodotto in 3D dagli alunni delle Pazzini l’impianto di Mortaiolo

Foto provvista di liberatoria da parte della scuola che ringraziamo per la disponibilità

Dopo un sopralluogo, gli alunni delle classi 1ª H e 1ª M hanno ricreato al computer l’impianto di potabilizzazione mettendosi nei panni di veri tecnici. Il presidente Asa, Taddia: "Rapporto con le scuole fondamentale per formare cittadini consapevoli e futuri professionisti". L'ingegnera Pianigiani: "Sono stati bravissimi. Hanno saputo ricreare quanto osservato con attenzione e curiosità"

di Giulia Bellaveglia

Grande partecipazione ed entusiasmo alla scuola secondaria di primo grado Pazzini – San Gaetano dove, il 5 maggio, è stato presentato il progetto “Orientamento alle discipline Stem in ambito Pnrr”, frutto della collaborazione tra l’Istituto comprensivo De Amicis e Asa Spa. Al centro dell’iniziativa, il lavoro svolto dagli alunni delle classi 1ªH e 1ªM, che hanno ricostruito l’impianto di potabilizzazione di Mortaiolo, il principale al servizio della città di Livorno, all’interno del mondo virtuale di Minecraft Education e nella piattaforma di modellazione 3D Tinkercad. Dopo un sopralluogo tecnico all’impianto, gli studenti hanno riprodotto fedelmente strutture, dimensioni e funzionamenti idraulici e chimici, mettendosi nei panni di veri tecnici. “Mi hanno davvero stupita – commenta l’ingegnera Asa Chiara Pianigiani – Hanno affrontato il rilievo sul campo con attenzione e curiosità, ponendo domande intelligenti e non banali. Poi, hanno saputo restituire quanto osservato attraverso strumenti professionali come quelli che usiamo noi tecnici. Sono stati bravissimi”. Oltre alla dimensione tecnologica, il percorso ha avuto anche una forte valenza educativa, in particolare per il superamento degli stereotipi di genere nelle discipline Stem. “I ragazzi e le ragazze – spiega il professor Vinicio Calamati – si sono cimentati per la prima volta nella progettazione tridimensionale con strumenti digitali. Tinkercad, precursore di Autocad, e Minecraft, usati come ambiente di costruzione virtuale, hanno permesso a tutti di sperimentare e appassionarsi. E questo percorso è stato pensato anche per avvicinare le studentesse alle materie tecnico-scientifiche, ancora troppo spesso considerate maschili”.“Il rapporto con le scuole – afferma il presidente Asa Stefano Taddia – è fondamentale per noi. Ci permette di formare cittadini consapevoli e futuri professionisti. I ragazzi ci hanno anche suggerito spunti interessanti, come un maggior controllo sulle perdite idriche. Basti pensare che, nonostante le attrezzature di telecontrollo, oltre il 30% dell’acqua viene disperso. Sensibilizzare sull’uso responsabile delle risorse è quindi una sfida condivisa: se ciascuno dei 500mila utenti che serviamo risparmiasse 20 metri cubi all’anno otterremmo un risparmio complessivo di 10 milioni di metri cubi d’acqua. Un numero enorme”. L’incontro si è concluso tra applausi e soddisfazione generale con l’augurio che questo tipo di progetto possa essere replicato e ampliato.

