“RispettiAMOCI”, premiate la 4ªA e 4ªB della primaria Cattaneo

Le due classi dell'istituto comprensivo Bartolena sono state premiate nella categoria scuola primaria classificandosi al primo posto per l'originalità e la vivacità della presentazione di un libro digitale sull'argomento dopo un bel percorso fatto in classe

La mattina di mercoledì 30 aprile al Museo di Storia Naturale di Livorno alla presenza della professoressa Cristina Grieco dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Livorno, della dottoressa Maria Grazia Dainelli consigliera di parità della Provincia di Livorno e della presidente del Soroptimist Club Livorno Maria Emanuela Bacci Di Capaci sono state premiate le classi vincitrici del Concorso rispettiAMOCI.

Il concorso è frutto di un lavoro nato come contributo conclusivo al progetto “Educare alla parità” promosso dal Soroptimist International d’Italia, associazione mondiale di donne impegnate in attività professionali che opera attraverso progetti diretti all’avanzamento della condizione femminile, alla promozione dei diritti umani, accettazione delle diversità, lo sviluppo e la pace in seguito ad un protocollo firmato con il Ministero dell’Istruzione e del Merito il 13 giugno 2022 ha per l’anno scolastico 2024-25. Il progetto rivolto agli Istituti Scolastici della città di Livorno si proponeva i seguenti obiettivi: la promozione delle alunne e degli alunni della consapevolezza di sé e della propria identità di genere, la sensibilizzazione alla cultura della non violenza con azioni che impediscano la formazione di stereotipi sessisti; il riconoscimento e la valorizzazione delle differenze di genere e la promozione al rispetto; la riflessione sulle proprie aspirazioni, avvicinarsi ai propri desideri autentici (come sono e come vorrei essere).

Le classi 4ªA e 4ªB della scuola primaria Cattaneo dell I.C Bartolena sono state premiate nella categoria scuola primaria classificandosi al primo posto per l’originalità e la vivacità della presentazione di un libro digitale sull’argomento dopo un bel percorso fatto in classe, un elaborato che è risultato efficace nel rappresentare il concetto di identità di genere valorizzandone le differenze. Alla premiazione era presente anche la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Bartolena dottoressa Maria Oriti.

