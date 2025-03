Salpati oggi 28 studenti del Cecioni, studieranno Fisica in navigazione

Si chiama "Vela Spiego" ed è un progetto che unisce scuola, sport e impegno sociale: gli studenti sono salpati insieme a cinque istruttori e tre volontari a bordo di quattro imbarcazioni a vela di quattordici metri. Rotta tra le onde, attraverso i misteri della fisica

Hanno lasciato il 19 marzo, intorno alle 8, gli ormeggi dal porto di Livorno. Rotta tra le onde, attraverso i misteri della fisica. Sono ventotto gli studenti del liceo Cecioni che insieme a cinque istruttori e tre volontari sono salpati a bordo di quattro imbarcazioni a vela di quattordici metri. Si chiama “Vela Spiego” ed è un progetto che unisce scuola, sport e impegno sociale. Il percorso nasce dalla collaborazione tra la cooperativa sociale di comunità Fantiscritti Vela e il Liceo Scientifico Cecioni. Inquadrato nei programmi PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento), questo innovativo percorso formativo coinvolge 28 studenti delle classi terza e quarta, 5 istruttori di vela e 3 volontari. Dopo aver seguito laboratori a terra, i ragazzi e le ragazze del Liceo Cecioni sono pronti a mettere in pratica in mare, in una esperienza di 3 giorni di navigazione, le conoscenze acquisite. Ad accompagnarli, in ciascuna imbarcazione, ci saranno un docente di fisica, un istruttore di vela dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Mario Teelara Vela e un marinaio esperto. Durante la navigazione, gli studenti non solo affronteranno lezioni pratiche di vela, ma scopriranno anche come i principi fisici appresi sui banchi di scuola trovino applicazione concreta nella conduzione di un’imbarcazione. Ma il progetto “Vela Spiego” non si ferma alla sola didattica scientifica. Il 21 marzo, giorno del rientro in porto, coincide con la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Le quattro barche isseranno le bandiere di Libera partecipando idealmente alla marcia nazionale. Durante la navigazione, lo staff discuterà con i ragazzi temi legati alla legalità e alla responsabilità civica. L’impegno sociale si riflette anche nella cambusa: gli alimenti a bordo provengono in parte da Libera, grazie al supporto della Sezione Soci Unicoop Tirreno di Livorno, e in parte dal commercio equo e solidale, forniti dalla Cooperativa Mondo Solidale Massa, socia di Fantiscritti Vela. La sostenibilità e la responsabilità economica saranno al centro di ulteriori approfondimenti a bordo, grazie alla collaborazione con le circoscrizioni di soci di Banca Etica di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa. Gli studenti saranno coinvolti in riflessioni sulla crisi sociale e ambientale e su modelli economici che mettono al centro il bene collettivo.

Un altro aspetto fondamentale di “Vela Spiego” è l’integrazione sociale. Grazie alla collaborazione con La Gardenia Cooperativa Sociale e la Fondazione CeIS Lucca, alcuni giovani provenienti da aree protette avranno l’opportunità di intraprendere percorsi professionalizzanti nel settore nautico, favorendo così la loro inclusione nel mondo del lavoro. Ad accompagnare gli studenti sono i docenti di matematica e fisica Nadia Argenziano, Elisabetta Cinquegrana, Cesare Elia Garofalo, Stefano Sinigaglia e Gloria Schiaffino. “I nostri ragazzi avranno l’opportunità di sperimentare e praticare la fisica in situazioni reali – spiega il dirigente scolastico Rino Bucci – vivendo la barca e il mare come un grande laboratorio a cielo aperto. Se a questo elemento aggiungiamo l’opportunità di abbracciare in modo sostenibile e in gruppo il rapporto con la natura, comprendiamo la bellezza del progetto”.

