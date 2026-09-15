Salvetti e Camici inaugurano il nuovo anno alle Micali: “Buon inizio a tutti”

Accompagnati dalla dirigente scolastica, il sindaco e la vice sindaca hanno accolto questa mattina gli studenti della scuola media di via Marradi. Saluti, strette di mano e incoraggiamenti per i ragazzi e ragazze delle prime arrivati davanti al cancello insieme ai genitori

È iniziato questa mattina, 15 settembre, il nuovo anno scolastico 2026/2027 e alla scuola secondaria di primo grado Micali di via Marradi (che si è presentata con un nuovo look frutto di un’estate di interventi e lavori) a dare il benvenuto agli studenti, in particolare ai ragazzi e alle ragazze delle classi prime, sono stati il sindaco Luca Salvetti e la vice sindaca Libera Camici, accompagnati dalla dirigente scolastica. Un avvio caratterizzato da sorrisi, strette di mano e tanti “in bocca al lupo” rivolti agli studenti che si apprestano ad affrontare un nuovo percorso scolastico. Il sindaco ha atteso l’arrivo delle prime all’esterno del cancello, dove i ragazzi si erano radunati insieme ai genitori in attesa dell’ingresso. Salvetti si è fermato a parlare con molti di loro, chiedendo se conoscessero già qualcuno proveniente dalla scuola frequentata in precedenza, se fossero arrivati insieme agli amici oppure da soli. Inevitabile anche la domanda sull’emozione del primo giorno: “Siete più tesi o emozionati?”, ha chiesto il sindaco, raccogliendo le impressioni dei ragazzi e cercando di rassicurarli in un momento importante e ricco di novità. Accanto a lui la vice sindaca Libera Camici, che ha condiviso il momento di accoglienza e gli incoraggiamenti rivolti agli studenti. Tra gli episodi più simpatici della mattinata, anche il dialogo tra il sindaco e un bambino che, incuriosito, gli ha chiesto: “Lei chi è?”. “Io sono il sindaco”, ha risposto Salvetti. La replica del bambino è stata immediata: “Che onore!”. Un piccolo scambio che ha strappato un sorriso e che il sindaco ha colto per presentargli anche la sua vice: “Lei invece è la vice sindaca”, ha spiegato, indicando Libera Camici. Un clima quindi informale e vicino ai ragazzi, con l’Amministrazione comunale che ha voluto accompagnare personalmente l’ingresso a scuola e rivolgere agli studenti un messaggio di fiducia per il nuovo anno. Per molti di loro, soprattutto per le classi prime, è cominciata così una nuova avventura, tra l’emozione del primo giorno, i nuovi compagni e la scoperta di un ambiente scolastico diverso da quello lasciato alle spalle. Chiosa finale del primo cittadino su alcuni numeri: “In questi sette anni abbiamo investito 31 milioni di euro e solo nel 2026, 3 milioni e mezzo per rendere le nostre scuole più accoglienti, più belle e più funzionali”.

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