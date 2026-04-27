Scacchi vista mare: gran finale alla Terrazza

Il progetto dell’Istituto Comprensivo “G. Mazzini” si chiude il 7 maggio nella suggestiva cornice della Terrazza Mascagni: tornei, sfide giganti e partecipazione aperta al pubblico per celebrare strategia, inclusione e giovani talenti

Il progetto scacchi dell’Istituto Comprensivo “G. Mazzini” arriva al suo gran finale. Il corso, tenuto dal professor Massanova e organizzato con la collaborazione delle professoresse Caposciutti e Tramonti, si concluderà il 7 maggio a partire dalle ore 15:00, nella splendida cornice della Terrazza Mascagni, dove studenti e appassionati si sfideranno in riva al mare. L’iniziativa, realizzata in stretta collaborazione con l’Associazione Scacchisti Livorno, non sarà solo un momento di competizione, ma una vera festa per gli amanti della logica e della strategia. Il pubblico potrà assistere a due diverse modalità di gioco: da una parte il torneo “Open Rapid”, dove la velocità di pensiero è tutto (5 minuti a testa per concludere la partita), e dall’altra la spettacolare Sfida Gigante. Per l’occasione verranno infatti utilizzate pedine alte un metro, acquistate grazie al contributo della Fondazione Livorno, che tramite un bando ha permesso alla scuola di dotarsi di questi strumenti unici. L’evento è pensato per essere inclusivo: oltre agli studenti che hanno frequentato il corso, anche passanti e appassionati potranno iscriversi al momento (fino a esaurimento posti) e mettersi alla prova sulla scacchiera. Un’occasione per vedere i giovani talenti livornesi all’opera e per riscoprire il fascino di un gioco millenario che, grazie alla collaborazione tra scuola, associazioni e istituzioni, continua a crescere nel cuore della città.

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