Scambio culturale fra Vespucci-Colombo e Ies Fuentepina Huelva

Nella settimana di permanenza livornese, i ragazzi e i docenti frequenteranno l’istituto per alcune ore di lezione, poi visiteranno la città effettuando escursioni a piedi e il giro in battello e si recheranno a visitare Pisa e Firenze

Dopo lo stop degli anni passati, sono ripartiti gli scambi culturali fra il Vespucci- Colombo e L’Istituto de Educación Secundaria Fuentepiña di Huelva: la classe 4 C RIM, accompagnata dalle docenti Marta Sanz Manzanedo e Rosaria Incoronato, è da poco rientrata dall’esperienza che verrà presto ricambiata nei primi giorni di aprile quando un gruppo di studenti e docenti saranno ospiti delle famiglie dell’istituto Vespucci. “Per chi, come me, ha potuto vivere questa esperienza – ha dichiarato Francesco Iozzino, studente della classe 4C RIM – è stata un’esperienza che ha saputo riempirci gli occhi e il cuore giorno dopo giorno. Visitare il porto del capoluogo andaluso, vedere le meraviglie di Siviglia, ma anche frequentare la scuola ed abitare nelle case dei compagni spagnoli ci ha ridato un entusiasmo sopito dall’emergenza sanitaria e ci rende pronti a ricambiare l’accoglienza”. Nella settimana di permanenza livornese, i ragazzi e i docenti frequenteranno l’istituto per alcune ore di lezione, poi visiteranno la città effettuando escursioni a piedi e il giro in battello e si recheranno a visitare Pisa e Firenze.