Scambio internazionale, studenti da tutto il mondo ospiti in città

Nel weekend grazie al progetto di Intercultura APS quindici studenti hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino la nostra città. Tra le nazionalità rappresentate figuravano Brasile, Cile, Hong Kong, Giappone, Nuova Zelanda, Thailandia, Ucraina e Stati Uniti

Nel corso dell’ultimo fine settimana Livorno è stata protagonista di un importante momento di scambio culturale e accoglienza, ospitando quindici ragazzi arrivati da tutta la Toscana nell’ambito del progetto internazionale curato da Intercultura APS, un’associazione di volontariato che da anni promuove programmi di scambio scolastico e culturale per studenti di tutto il mondo, con l’obiettivo di favorire il dialogo tra culture diverse. Il programma coinvolge famiglie e scuole in tutta Italia. I giovani studenti, provenienti da diversi Paesi del mondo e che stanno realizzando programmi semestrali ed annuali in Italia, hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino la nostra città, vivendo per alcuni giorni ospitati da famiglie livornesi. Tra le nazionalità rappresentate figuravano ragazzi provenienti da Brasile, Cile, Hong Kong, Giappone, Nuova Zelanda, Thailandia, Ucraina e Stati Uniti. Il programma del weekend ha visto susseguirsi momenti con le famiglie ospitanti per permettere uno scambio culturale e visite alla scoperta del territorio labronico. In particolar modo, gli studenti hanno avuto modo di passeggiare per il centro città, fare un giro in battello e visitare l’Acquario. Prima del ritorno nelle rispettive famiglie ospitanti sparse in tutta la Toscana, i ragazzi hanno potuto vivere una giornata di mare sulle nostre coste.

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