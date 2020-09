Scuola, 6mila test seriologici e zero positivi al 1 settembre

Dal 21 agosto al 1 settembre sul territorio della USL Toscana nord ovest non c’è alcun caso positivo confermato dal tampone. Il test è prenotabile fino al 5 settembre, https://rientroascuola.sanita.toscana.it

Mediagallery Lunedì 14 settembre riaprono in Toscana le scuole. Il bando sarà aperto anche a laureati iscritti all’ordine non in possesso della specializzazione e ai medici in pensione

Lunedì 14 settembre riaprono in Toscana le scuole e l’Azienda USL Toscana nord ovest sta mettendo in campo tutte le misure necessarie per un avvio dell’anno scolastico in massima sicurezza anche in tempo di Covid. L’AUSL è impegnata su più fronti per garantire che il ritorno sui banchi di alunni e studenti avvenga secondo le regole per prevenire e contenere il contagio da Coronavirus. Sta infatti per essere pubblicato il bando per selezionare i cosiddetti “medici a scuola”, ovvero le professionalità mediche da dedicare alle attività sanitarie previste dai protocolli del Ministero della Salute per l’avvio delle attività scolastiche. La loro individuazione è prevista da un’apposita ordinanza regionale che stabilisce anche che l’elenco dei candidati dovrà essere disponibile entro il 30 settembre. I selezionati stipuleranno con l’AUSL specifici contratti libero professionali. Il bando sarà aperto anche a laureati iscritti all’ordine non in possesso della specializzazione e ai medici in pensione. Si tratta di figure che potranno essere validi punti di riferimento per tutto ciò che riguarda le misure di prevenzione da adottare, i comportamenti da tenere e ogni altro aspetto sanitario inerente la vita scolastica in tempo di Covid. Una misura che rappresenta un ulteriore rafforzamento della sanità territoriale, il cui apporto è fondamentale per affrontare l’emergenza in corso.

L’altro fronte di impegno è rappresentato dall’attività di screening sul personale scolastico attraverso i test seriologici. Dal 21 agosto, sul territorio dell’AUSL Toscana nord ovest ne sono già stati validati oltre 6mila, registrando 65 positività che hanno richiesto il tampone di verifica. Ad oggi non c’è alcun caso positivo confermato dal tampone. Il test è prenotabile fino al 5 settembre ed è rivolto al personale docente e non docente, che opera nei nidi, nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie pubbliche, statali e non statali, paritarie e private e negli Istituti di istruzione e formazione professionali. Come ha specificato la Regione Toscana, per effettuare lo screening il personale scolastico dovrà rivolgersi in via prioritaria direttamente al proprio medico di medicina generale o, qualora ciò non fosse possibile, presso specifici ambulatori delle aziende sanitarie. Nel caso in cui il personale scolastico decida di rivolgersi alle strutture ambulatoriali delle Asl, potrà prenotare autonomamente il test sierologico attraverso il sito https://rientroascuola.sanita.toscana.it.