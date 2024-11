Scuola, al via i progetti di educazione ambientale di Asa

Il progetto ha come destinatari gli studenti delle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado e ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti una conoscenza del quadro organizzativo del servizio idrico integrato. Il 15 novembre si è svolta la lezione svolta nella classe 3°B della scuola primaria Micheli-Bolognesi

Il 15 novembre ha preso il via il progetto “A scuola con Asa” con la lezione svolta nella classe 3°B della scuola primaria Micheli-Bolognesi di Livorno. Il progetto ha come destinatari gli studenti delle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado presenti sul territorio in cui ASA gestisce il servizio idrico integrato (32 Comuni appartenenti alle province di Livorno, Pisa e Siena) e ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti una conoscenza del quadro organizzativo del servizio idrico integrato: da dove viene l’acqua, come arriva potabile nelle nostre case e quali sistemi vengono attuati per la depurazione dei reflui e il riuso dell’acqua. L’obiettivo perseguito non è solo di informare ma anche e soprattutto di sensibilizzare i ragazzi, attraverso la conoscenza e la partecipazione, al problema della crisi idrica e all’uso corretto dell’acqua. Relativamente all’ulteriore progetto proposto da ASA sul territorio, quello di “Alta Formazione Tecnica” dedicata alle ultime classi delle scuole secondarie di secondo grado e che si svolge presso il Museo di Storia naturale della Provincia di Livorno, questo nuovo anno scolastico “inizia” il 27 novembre p.v. con l’incontro con gli studenti dell’ITIS Galileo Galilei. Saranno affrontate tematiche attuali e molto delicate come la crisi idrica legata ai cambiamenti climatici, i processi fisici e chimici che stanno alla base delle attività di potabilizzazione delle acque e la depurazione delle acque reflue, il funzionamento degli impianti del sistema idrico integrato, l’economia circolare.

Condividi:

Riproduzione riservata ©