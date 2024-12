Scuola, al via il progetto “Io non ho paura. Le paure vinte in sala”

Progetto rivolto alle scuole per esplorare le paure dei giovani e combatterle con l’arte cinematografica. Per scuole e insegnanti interessati a partecipare è possibile contattare la Cooperativa Itinera al numero 0586 894563 oppure inviare una mail a [email protected]. Si consiglia di effettuare l'iscrizione compilando il modulo online al link in fondo all'articolo

È in partenza il progetto “Io non ho paura. Le paure vinte in sala” finanziato nell’ambito del bando “Il cinema e l’audiovisivo a scuola” promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Si tratta di un programma di attività rivolto al mondo della scuola che prevede un piano di formazione sul cinema per gli insegnanti, percorsi didattici, laboratori e proiezioni rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, dall’infanzia alle secondarie di secondo grado, coordinate da professionisti del settore. La cooperativa Itinera con il supporto del Comune di Livorno (Sistema integrato infanzia 0/6 anni e Cred), della Società di Produzione Cinematografica Indipendente I Licaoni, della Santifanti srl con la regista e sceneggiatrice Livia Giunti e l’associazione FILIPI Horror Festival si è aggiudicata il bando che vedrà una formazione agli audiovisivi su più livelli, sia in classe che al cinema; il progetto ha infatti come partner il Cinema 4Mori e il Cinema Salesiani e prevede delle proiezioni presso la Biblioteca Labronica sede di Villa Maria, Centro di Documentazione sulle arti dello spettacolo. Nello specifico le attività previste sono: laboratori sperimentali per scoprire come si fa il cinema, con attività a tema diversificate per fascia di età (dai 5 ai 18 anni); le proiezioni presso Cinema 4 Mori, Cinema Salesiani e presso il Centro di Documentazione sulle Arti dello Spettacolo di Livorno (dedicate alle scuole primarie e secondarie di primo grado) con il supporto alla visione di operatori del settore; proiezioni e Masterclass con registi, rivolti agli studenti delle scuole secondarie e la formazione per docenti con esperti del settore (lezioni online). Il progetto ha per tema la paura, lo stato emotivo presente in ogni individuo ma più frequente durante l’infanzia, dove è maggiore l’emotività e l’insicurezza. Esplorare le paure dei giovani e combatterle con l’arte cinematografica è un sistema che aiuta a crescere e a distinguere il valore della paura come campanello di allarme in una situazione di pericolo rispetto al timore che si innesca nell’incontro con le diversità. Una volta partito il progetto, sarà disponibile la piattaforma iononhopaura.com che nei mesi sarà animata con contenuti video e tutorial per la diffusione della conoscenza del cinema e con i programmi delle proiezioni in città e delle iniziative oltre alla narrazione delle attività laboratoriali nelle scuole. Per scuole e insegnanti interessati a partecipare è possibile contattare la Cooperativa Itinera al numero 0586 894563 oppure inviare una mail a [email protected]. Si consiglia di effettuare l’iscrizione compilando il modulo online al seguente link: https://forms.gle/Tp5riyX3N2p8UJTw8. La partecipazione al progetto è gratuita.

