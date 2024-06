Scuola Aperta alla primaria Corridi

L'iniziativa inserita nel Macroprogetto di Plesso "Ecoplanet" è l'evento conclusivo dell'attività progettuale delle classi in apertura al territorio

Scuola Aperta 2024 si svolgerà dalle 16 alle 18.45 nello spazio est del plesso Aula Natura. L’iniziativa inserita nel Macroprogetto di Plesso “Ecoplanet” è l’evento conclusivo dell’attività progettuale delle classi in apertura al territorio. E’ un momento significativo aggregativo ed identitario per le famiglie, gli alunni, i docenti ed il personale ausiliario. A cura dei docenti sarà organizzata Mostra degli elaborati delle classi, coordinata la presenza di stand informativi dei partner educativi che hanno collaborato con la scuola nel corso dell’anno: WWF-AVIS- ALA Liberi Scrittori- Sons of the Ocean, Coop Koaludo per Pedibus-Comune di Livorno. Saranno inoltre presenti i Pittori Labronici per una esperienza di disegno ein plein air con premiazione finale ed una mostra di fotografie selezionate a tema ambientale con premiazione finale. Sono previsti inoltre, organizzati dai Rappresentanti dei Genitori, altri stand: La Ruota dei Tappi (Vinci la Pianta), la Riffa, Puntomerenda, Costruzione di Installazioni con Riciclo.

