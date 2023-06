Scuola Aperta in Festa a Villa Corridi

L’evento finale del plesso primaria “Villa Corridi” si svolgerà l’8 giugno dalle 15.45 alle 18.45. Come esplicitato nel macroprogetto di Plesso “Ecoplanet”, l’iniziativa è il momento conclusivo dell’attività progettuale delle classi quale socializzazione dei risultati; è un significativo momento aggregativo ed identitario per famiglie, alunni, docenti, personale ausiliario ed anche iniziativa di visibilità dell’offerta formativa della scuola. A cura dei docenti, sarà organizzata Mostra degli elaborati delle classi, coordinata la presenza di stand informativi dei partner educativi che hanno collaborato con la scuola nel corso dell’anno: Wwf-Avis-Avo-Ala Liberi Scrittori- Sons of the Ocean- Comunità Pastorale “I Tre Arcangeli”(Progetto Sicomoro)- Centro Mondialità, Coop Koaludo per Pedibus Livorno- Comune di Livorno. Saranno inoltre presenti i Pittori Labronici per una esperienza di disegno en plein air.

Sono previsti inoltre, organizzati dai rappresentanti dei genitori, altri stand: La Ruota dei Tappi (Vinci la Pianta), la Riffa del rigiocattolo, Puntomerenda.

