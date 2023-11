Scuola Campana in festa per la Giornata nazionale dell’albero

Alla presenza della dirigente scolastica Cecilia Semplici, degli alunni e dei loro insegnanti si è svolta una cerimonia nel cortile della scuola seguita dalla piantumazione di tre alberi ad opera degli stessi bambini alla presenza del comandante dei forestali colonnello Vagniluca

Quando la scuola incontra la società civile nascono grandi spunti e nuovi modi di educare al rispetto. Il 22 novembre alle ore 10 i carabinieri forestali hanno regalato tre nuovi alberi all’Istituto Comprensivo Micheli-Bolognesi. Alla presenza della dirigente scolastica Cecilia Semplici, degli alunni di Campana e dei loro insegnanti si è svolta una cerimonia nel cortile della scuola seguita dalla piantumazione dei tre piccoli fusti ad opera degli stessi bambini. L’incontro tra le nuove generazioni e i rappresentati dello Stato e delle forze dell’ordine all’insegna dell’ecologia e del rispetto dell’ambiente è un messaggio molto importante anche nell’ottica di un futuro migliore. Questo stato uno degli aspetti sottolineati anche dal colonnello Vagniluca, comandante dei carabinieri forestali della provincia di Pisa e Livorno, che ha spiegato i motivi del dono e dialogato con i piccoli della scuola. Numerosa la presenza di autorità e personalità di spicco della società civile e delle forze armate, anche a testimoniare la sinergia messa in campo dal progetto per traghettare i valori del rispetto, della legalità e della tutela ambientale. Tra i presenti, l’assessora all’ambiente del Comune di Livorno Giovanna Cepparello, il dirigente dell’Usp Andrea Simonetti (accompagnato dalla dottoressa Tiziana Rapisarda) e i dirigenti della Prefettura e della Questura. Molte le divise dello Stato, tra cui i rappresentati della guardia di finanza, dei carabinieri, della marina, dei vigili del fuoco e dei vigili urbani. La data non è stata scelta a caso, ma è legata alla Giornata mondiale degli alberi che si è celebrata il 21 novembre. I tre nuovi alberelli, della famiglia delle querce, cresceranno nel giardino del plesso Campana in via Stenone 18, nel quartiere Shangai, aiutati da tutti gli alunni, con grande funzione simbolica, didattica ed educativa.

