Scuola di cura, gli alunni delle Micheli incontrano i nonni della Rsa Passaponti

Le classi prima e seconda del plesso hanno partecipato a un’emozionante giornata. Al centro dell’iniziativa la lettura del libro Nella testa del nonno di Claudia Mazzeranghi e un laboratorio condiviso sul valore della cura, dell’ascolto e della memoria

Nell’ambito del progetto di Service Learning “Scuola di cura”, le classi 1ª e 2ª del plesso Micheli hanno vissuto una significativa esperienza educativa presso la RSA “Bastia-Passaponti”, dove hanno incontrato gli ospiti della struttura e l’autrice Claudia Mazzeranghi. L’iniziativa ha preso il via con la lettura del libro per bambini “Nella testa del nonno”, un racconto che affronta con sensibilità il tema dell’Alzheimer. Attraverso le parole dell’autrice, i bambini hanno avuto l’opportunità di riflettere sulle difficoltà che si incontrano quando una persona cara si ammala, ma anche sulla forza dei legami affettivi che continuano a vivere oltre la perdita e la confusione dei ricordi causate dalla malattia. La lettura si è trasformata in un momento di confronto e condivisione particolarmente intenso, capace di avvicinare i più piccoli a una realtà complessa attraverso un linguaggio adatto alla loro età e ricco di emozioni. Successivamente, bambini e anziani hanno partecipato insieme a un laboratorio creativo. Suddivisi in piccoli gruppi, hanno lavorato attorno a diversi tavoli realizzando un progetto simbolico dedicato alla cura. Gli alunni avevano preparato delle valigette di carta che, insieme ai nonni e alle nonne della RSA, hanno riempito di disegni, parole e oggetti simbolici legati all’affetto, all’attenzione e alla vicinanza verso gli altri. Al termine dell’attività, le valigette sono state donate agli anziani come ricordo della giornata trascorsa insieme. È stata un’esperienza di grande valore educativo e umano che ha unito generazioni nel segno dell’amore e della cura.

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