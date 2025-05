Scuola Mazzini Chiama Spazio ai 4 Mori

Protagonisti della serata saranno l’orchestra e il coro dell’Istituto Comprensivo, che accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale e creativo alla scoperta dell’universo, tra suoni, voci e immaginazione

Giovedì 15 maggio alle ore 21:15 il Cinema Teatro 4 Mori ospiterà lo spettacolo “Scuola Mazzini Chiama Spazio”, un evento speciale promosso dalla Scuola Mazzini di Livorno. Protagonisti della serata saranno l’orchestra e il coro dell’Istituto Comprensivo, che accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale e creativo alla scoperta dell’universo, tra suoni, voci e immaginazione. L’appuntamento rappresenta il momento conclusivo di un percorso educativo e artistico portato avanti durante l’anno scolastico, che unisce musica, scienza e fantasia, coinvolgendo studenti, docenti e famiglie. Con il progetto “Mazzini chiama Spazio” la scuola partecipa al programma internazionale ARISS (Amateur Radio on the International Space Station), in cui studenti di tutto il mondo sperimentano l’emozione di comunicare direttamente con gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) via radio amatoriale, contatto che avverrà fra settembre e novembre 2025.

