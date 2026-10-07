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ADESIONE CONCORSO

Scuole alla scoperta del porto con Porto Aperto

Sopra al titolo trovate la modulistica utile alla partecipazione

Visite guidate, percorsi didattici e attività dedicate agli studenti per conoscere il mondo portuale, le sue professioni e il ruolo che riveste nello sviluppo economico e sociale del territorio. Inviare l'adesione a [email protected]

E’ possibile richiedere da parte delle scuole la partecipazione al progetto Porto Aperto 2026/2027 – XX Edizione promosso dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (AdSP MTS). Come nelle precedenti edizioni del Progetto, sono previste e messe a disposizione degli istituti scolastici una serie di visite guidate ai porti del Sistema e al circuito didattico-espositivo del Livorno Port Center, oltre ad altri percorsi tematici sul tema del porto diversificati per fasce di età. Attraverso il progetto si intende avvicinare gli studenti alla realtà portuale far conoscere il porto come sistema complesso: infrastrutture, attività economiche, logistica, sicurezza, ambiente. Orientamento e conoscenza delle professioni, aiutare gli studenti a comprendere il ruolo del porto nello sviluppo economico e sociale della città e della regione. Il progetto coordinato dalla cooperativa Itinera vede anche la collaborazione della cooperativa Agave servizi e dell’associazione Guide Labroniche per la gestione di attività in Fortezza Vecchia.

Per informazioni:

Segreteria didattica Itinera

Tel: 0586.894563 da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00 martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00

e-mail: [email protected]

In allegato a questo articolo trovate il modulo di adesione da compilare online, salvare ed inviare alla mail [email protected] e il concorso a cui le scuole possono partecipare.

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