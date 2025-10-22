Scuole aperte domani 23 ottobre, chiusi i parchi

L'allerta arancione per Livorno riguarda il rischio vento e mareggiate e le scuole domani saranno regolarmente aperte. Viale Italia, tra la Baracchina Bianca e via Forte dei Cavalleggeri, a rischio chiusura

La Protezione civile regionale con il bollettino diffuso oggi ha aggiornato il quadro delle criticità in corso sulla Toscana a causa del maltempo. A Livorno e Gorgona (A6) per la giornata di domani giovedì 23 ottobre è prevista una allerta arancione per rischio vento, in vigore dalle ore 12 fino a mezzanotte e una allerta arancione per rischio mareggiate, in vigore dalle ore 15 fino a mezzanotte. I venti, molto forti, soffieranno dai quadranti occidentali. E domani, giovedì 23 ottobre, le scuole saranno aperte. Saranno chiusi al pubblico, per rischio vento a partire dalle ore 12, i parchi pubblici, i cimiteri e il canile comunale. Il viale Italia, soprattutto nel tratto tra la Baracchina Bianca e l’intersezione con via Forte dei Cavalleggeri, potrà essere chiuso al traffico su indicazione della Protezione civile comunale e della Polizia Municipale a seconda della forza delle mareggiate e della presenza di detriti in carreggiata. La Protezione Civile comunale farà partire messaggi di allertamento telefonico rivolti ai cittadini registrati. Si ricorda che il numero chiamante utilizzato dal sistema Informa Livorno è lo 0586 2921002. Si consiglia di memorizzarlo nella rubrica dello smartphone, in modo che sia possibile riconoscerlo e distinguerlo dalle chiamate di spam. Per maggiori informazioni sul servizio e per le modalità di iscrizione consultare la pagina https://www.comune.livorno.it/it/servizi/4139.

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

Come comportarsi in caso di forti piogge

• evitare l’attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell’acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia;

• la forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate;

• prestare attenzione a percorrere le strade dove l’acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli;

• evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, e sopra ponti e passerelle;

• porre barriere per evitare che l’acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei;

Come comportarsi in caso di forti mareggiate

• evitare, se possibile, di transitare nei tratti stradali a ridosso della costa;

• in caso di spostamento tramite traghetti, informarsi su possibili cancellazioni/riduzioni dei servizi;

• evitare le attività sportive e nautiche da diporto in mare, evitare ogni trasferimento via mare;

• balneazione vietata;

• mantenersi a debita distanza da scogli o moli che possano essere raggiunti da onde anomale.

Come comportarsi in caso di forte vento

• fare attenzione all’aperto, in particolare in presenza di alberi e strutture temporanee o pericolanti e nei centri urbani;

• guidare con attenzione, in particolare sui tratti esposti alla caduta di piante e sassi;

• spostare o mettere in sicurezza oggetti sensibili agli effetti del vento prima dell’inizio del periodo di allerta;

• limitare le attività all’aperto e gli spostamenti;

• fare molta attenzione in città a possibili cadute di oggetti dall’alto (tegole, cornicioni, vasi, ecc.);

• non sostare in auto o a piedi in prossimità di piante e coperture, e prediligere gli spazi aperti.

