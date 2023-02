Scuole e riscaldamento, un sistema di sonde monitorerà in tempo reale il comfort climatico

Annuncio del vicepresidente Caruso al collettivo studentesco Scuola di Carta durante l'incontro in Provincia per fare il punto sui progetti Pnrr. Il sistema di sonde, con monitoraggio da remoto, fornirà dati in tempo reale. Installazione da giugno

Come concordato nel primo incontro del gennaio scorso, il 16 febbraio i ragazzi e le ragazze del collettivo studentesco Scuola di Carta, insieme agli studenti Rappresentanti di Istituto delle scuole livornesi, sono stati ricevuti a Palazzo Granducale dal vicepresidente Pietro Caruso. Con lui hanno partecipato i responsabili del Servizio Reti scolastiche, Anna Roselli, del Servizio Investimenti e Pnrr, Simone Lubrano e del Servizio Manutenzioni Vittoriano Di Tommaso. Presenti anche i tecnici Lorenzo Vernaccini e Simone Casini. “Avevamo preso l’impegno di aggiornare gli studenti sulle varie problematiche che erano state evidenziate nel precedente incontro – ha detto Caruso – e come prima cosa abbiamo fornito un aggiornamento puntuale sullo stato di avanzamento dei progetti finanziati dal Pnrr”. Sono, infatti, stati aggiudicati già 4 dei 9 progetti inizialmente finanziati: i lavori all’edificio di via Abba, succursale del liceo Cecioni e all’Itn Cappellini di Livorno, quelli al Liceo Carducci e all’Ipsia Volta di Piombino. Inoltre si sono ottenuti nuovi finanziamenti Pnrr, per oltre 3.200.000 euro complessivi, per altri tre progetti riguardanti: la nuova palestra all’Itn Galilei (demolizione e ricostruzione edificio 3), una nuova palestra a servizio delle scuole di Cecina e un campo polivalente per attività motorie ad uso delle scuole di Piombino. “Occorre ricordare – ha sottolineato Caruso – che tutti i progetti, compresi quelli i cui finanziamenti sono stati assegnati a gennaio, devono essere appaltati con scadenza perentoria entro il prossimo 15 settembre, ed i cantieri devono essere avviati obbligatoriamente entro novembre 2023. Una vera corsa contro il tempo che vede gli uffici provinciali impegnati al massimo delle possibilità”. I ragazzi hanno poi chiesto informazioni sulle problematiche relative al riscaldamento, ricordando le molte criticità che si sono verificate nelle ultime settimane. “Il 16 febbraio – ha aggiunto il vicepresidente – abbiamo avuto un incontro con l’impresa che ha in appalto la fornitura di calore per tutti gli edifici della Provincia, proprio per sollecitare una maggiore attenzione e prontezza di intervento sulle criticità segnalate. Alcune problematiche, però, sono dovute anche alle caratteristiche degli edifici, soprattutto quelli storici dove è maggiore la dispersione di calore, e alla vetustà degli impianti. Per questo nel nuovo contratto di servizio che andremo a stipulare saranno inserite attività di manutenzione che prevedono interventi specifici per il miglioramento degli impianti, i cui lavori inizieranno già a partire da giugno”. Uno degli interventi più importanti riguarderà, inoltre, l’installazione di un sistema di sonde per il monitoraggio da remoto che fornirà dati in tempo reale sull’effettivo comfort climatico degli spazi scolastici. “Una maggiore efficienza degli impianti, unita ad un controllo reale della situazione, ci consentirà di gestire la problematica riscaldamento in maniera più puntuale”. Una nuova riunione con i ragazzi, alla quale saranno invitati anche i dirigenti scolastici e i presidenti dei Consigli di Istituto, sarà programmata per metà marzo. Sarà, invece, dedicata all’avvio del confronto sulla questione del dimensionamento scolastico la riunione già convocata per la prossima settimana con i dirigenti scolastici e il provveditore.

