Scuole in festa, sfilata in maschera a Shangai

Protagoniste dell'iniziativa "Carnevale un te n'andare" la scuola dell'Infanzia Pippicalzelunghe e la scuola primaria Campana. I bambini più piccoli, vestiti da esploratori animaletti, insieme ai compagni un po' più grandi che indossavano maschere tipiche livornesi, si sono ritrovati in via Fratelli Bandiera animando con una grande festa il quartiere

Tutti i bambini e le bambine della Scuola Infanzia Pippicalzelunghe e della Scuola primaria Campana hanno sfilato in maschera per le vie di Shangai intonando filastrocche e stornelli popolari livornesi. I bambini più piccoli, vestiti da esploratori animaletti, insieme ai compagni un po’ più grandi che indossavano maschere tipiche livornesi, si sono ritrovati in via Fratelli Bandiera, animando con una grande festa il quartiere.

L’iniziativa, ricorda la dirigente scolastica Cecilia Semplici, fa parte del progetto “Livorno: arte, mestieri, luoghi e sapori” realizzato dalla Scuola Campana: tutte le classi stanno infatti lavorando sulla storia di Livorno e, per la festa in piazza del Martedì Grasso, hanno rappresentato i mestieri e le maschere tipiche della nostra città. “Questa è la prima di iniziative che la scuola realizzerà sul territorio coinvolgendo le famiglie ed il quartiere. Si ringraziano i genitori, per le splendide maschere che hanno realizzato, ed Arci Livorno che in collaborazione con Associazione Saltimbanco hanno coinvolto tutti i bambini in una grande festa di Carnevale”

Condividi: