Scuole Mazzini e Teatro Salesiani presentano “Cinema in lingua”

Il giorno 21 marzo si terrà il secondo appuntamento del ciclo di proiezioni in lingua straniera ideato dal Dipartimento di Lingue straniere del IC Mazzini in collaborazione con il Cinema Teatro Salesiani

Dopo la prima proiezione di novembre dedicata al film spagnolo ‘El maestro que prometiÓ el mar’ questa sarà la volta del film francese ‘La Rafle’ ( Vento di primavera), è un film del 2010 diretto da Roselyne Bosch con Jean Reno e Mélanie Laurent. Il film racconta la retata del Velodromo d’Inverno (avvenuta a Parigi il 16 luglio 1942), nella quale ci fu un arresto di massa degli ebrei, effettuato dalla polizia francese, complice dei nazisti. Il titolo italiano si riferisce al nome dell’operazione di rastrellamento.

L’Istituto comprensivo G. Mazzini in collaborazione con il cinema Teatro Salesiani organizza un ciclo di tre proiezioni didattico-formative in lingua straniera: Cineforum in Lingua straniera ( Inglese, Spagnolo e Francese) per studenti della scuola secondaria di I grado. A questa proiezione parteciperanno anche alcune classi di francese della scuola secondaria di I grado IC Don Angeli.

L’obiettivo principale del progetto è l’approfondimento della lingua straniera consolidata attraverso il linguaggio cinematografico. E’ prevista la visione di alcuni film in lingua originale, con sottotitoli in italiano, in un’ottica formativo-culturale.

Ogni incontro sarà preceduto e seguito da attività svolte in classe per preparare i ragazzi alla visione e, successivamente, sviluppare le tematiche incontrate; tra le varie attività si proporrà l’analisi di una scheda didattico-informativa in lingua, preparata dai docenti aderenti all’iniziativa.

Alla fine del progetto sarà previsto un momento di confronto per testare l’interesse e la comprensione delle attività linguistiche da parte dei partecipanti. Fondamentale sarà la condivisione delle tematiche a livello interdisciplinare.

Tutte le proiezioni si terranno nel corso della mattinata presso il Cinema Teatro Salesiani, viale Risorgimento, 85 – Livorno.

