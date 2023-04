Scuole Silos Granario, presentata la seconda edizione del progetto

L'iniziativa è stata realizzata nell'ambito di “Porto Aperto” promosso dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale: 19 classi tra elementari, medie e superiori alla scoperta del Silos e del mondo portuale

di Giulia Bellaveglia

Torna, per il secondo anno consecutivo, il progetto “Scuole Silos Granario”, manifestazione che si inserisce nella più ampia rassegna “Porto Aperto”, promossa e gestita dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, in collaborazione con Porto Immobiliare Srl (composta da AdSP del Mar Tirreno Settentrionale e Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno). Per questa edizione, ad essere coinvolte, sono state ben 19 classi, che hanno avuto l’opportunità, grazie al prezioso contributo dell’Associazione Guide Labroniche, di scoprire e approfondire le origini della propria città legate indissolubilmente alle attività portuali, di cui il silos e la sua storia sono un emblema. “La novità di quest’anno – spiega la coordinatrice del progetto e vicepresidente di Guide Labroniche Francesca Sorrentino – è l’apertura anche verso gli studenti delle medie e delle superiori, mentre la prima volta ci eravamo concentrati esclusivamente sulle elementari. Con i ragazzi dell’Istituto Geometri ad esempio, abbiamo comunque osservato la parte storica, geografica ed economica come per tutti gli studenti, ma abbiamo aggiunto un aspetto legato all’architettura e alla struttura del silos, incrociando quindi i loro interessi di studi”. La presentazione di quanto fatto si inserisce nell’ambito del programma di eventi proposti dall’AdSP in occasione della manifestazione Italian Port Days, compresa tra la Giornata Nazionale del Mare (11 aprile) e la Giornata Europea del Mare (20 maggio). “L’iniziativa – spiega Lorenzo Riposati, amministratore unico di Porto Immobiliare Srl – nasce per i più piccoli, poi, abbiamo deciso di coinvolgere anche i più grandi per vari motivi. I rilievi architettonici ad esempio o la documentazione archivistica che possediamo, come quella relativa alla ricostruzione del porto. Elementi che possono servire ai ragazzi per studiare e mettersi alla prova”. Queste le classi partecipanti: 1°A, 1°B, 2°B, 2°C, 3°C, 4°C Scuola primaria Benci, 5°A, 5°B Scuola primaria Villa Corridi, 1°A, 1°B Scuola primaria D’Azeglio, 4°A e 4°B Scuola primaria Razzauti, 2°F, 3°B Scuola Media Dante Alighieri Rosignano, 3°A, 4°A, 5°A, 5°B Istituto superiore Geometri Buontalenti e 4°H Istituto superiore Vespucci- Colombo.

Condividi: