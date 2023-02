Scuole unite per superare il post covid

Teresa Cini, dirigente scolastica del Liceo Niccolini Palli

Prendono il via una serie di incontri tra alcune classi del Liceo Niccolini Palli e le scolaresche delle scuole primarie I.C. Micheli-Bolognesi, I.C. Carducci e I.C. Benci-Borsi. Gli esiti offriranno utile materiale di riflessione per un successivo convegno (marzo 2023). L’iniziativa è promossa dal Liceo Niccolini Palli in collaborazione con Rotary Mascagni Livorno

a cura di Commissione Comunicazione, Liceo Niccolini Palli (prof.ssa Elisabetta Porta, prof.ssa Denise La Monica)

Per affrontare e auspicabilmente superare la fase post covid, nei primi giorni di febbraio (1 e 2 febbraio 2023) prendono il via una serie di incontri tra alcune classi del Liceo Niccolini Palli e le scolaresche di alcune scuole primarie della città: I.C. Micheli-Bolognesi, I.C. Carducci, I.C. Benci-Borsi (su richiesta della dirigente scolastica Teresa Cini il Progetto originale che vedeva coinvolta solo la scuola primaria dell’IC Micheli Bolognesi è stato allargato quest’anno scolastico alle altre due realtà scolastiche della città, rispettivamente zona nord e sud della città così da restituire esiti maggiormente rappresentativi). L’iniziativa è promossa dal Liceo Niccolini Palli in collaborazione con Rotary Mascagni Livorno.

Alcuni studenti e alcune studentesse del Liceo di Scienze Umane (due classi) e del Liceo Economico-Sociale (una classe), che si stanno formando proprio su discipline come sociologia, psicologia e pedagogia, svolgeranno un’indagine sul disagio e sulle difficoltà educative che i bambini/e stanno incontrando nell’epoca post pandemia. La gestazione di questa iniziativa è stata lunga e laboriosa, resa ancor più difficoltosa e incerta dall’irregolare e saltuario riaffiorare dell’emergenza pandemica. Adesso, finalmente, le attività di osservazione potranno avere inizio e offriranno anche l’occasione di instaurare o rafforzare relazioni tra bambini della scuola primaria e giovani studenti e studentesse liceali, nella prospettiva dell’attivazione di un fertile dialogo. Nel corso degli incontri, infatti, sarà utilizzata la metodologia del ‘tutoring’, che prevede la centralizzazione del dialogo tra discenti nella relazione formativa. D’altro canto, il questionario e le attività propedeutiche da proporre a bambine e bambini sono stati progettati e redatti dagli alunni degli indirizzi liceali, con il supporto dei docenti del Dipartimento di Scienze Umane e Filosofia.

Gli esiti di tali osservazioni offriranno utile materiale di riflessione per un successivo Convegno (marzo 2023), promosso e patrocinato dal Rotary Mascagni, in occasione del quale studenti e studentesse esporranno le loro considerazioni e le loro presentazioni elaborate proprio a partire da questi incontri. Questa iniziativa costituisce un primo passo nella progettazione di una rete di scuole, che potranno lavorare in modo sinergico sulle differenti fasi della crescita e che, in tal modo, possono cominciare a costruire un “curricolo verticale”, ossia un percorso ragionato tra scuole di diverso ordine e grado, che accompagni uno studente o una studentessa nell’arco di un prolungato percorso formativo. Il coordinamento tecnico-scientifico dell’iniziativa è a cura del dott. Pier Giorgio Curti. Il coordinamento pedagogico è a cura della prof.ssa Franca Guidi.

