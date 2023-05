Se io fossi fiaba, l’istituto Santo Spirito inaugura un murale e una mostra pittorica

Il progetto ha come obiettivi quello di favorire la socializzazione tra pari e la rieducazione emotiva attraverso la narrazione, con la valorizzazione dei racconti personali mediati dalla fiaba per saper conoscere e riconoscere le emozioni ed essere capaci di assumere la prospettiva e il ruolo dell’altro

Nell’ambito del progetto “Se io fossi fiaba”, finanziato da Fondazione Livorno, il 12 maggio alle 11.30 all’Istituto Santo Spirito sarà inaugurato il murale realizzato dai ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado durante il laboratorio artistico e alle 16 alla Fondazione d’Arte Trossi Uberti sarà inaugurata la mostra degli elaborati pittorici realizzati dalla Scuola Primaria nell’ambito del laboratorio narrativo. Il progetto Se io fossi fiaba ha come obiettivi quello di favorire la socializzazione tra pari e la

rieducazione emotiva attraverso la narrazione, con la valorizzazione dei racconti personali mediati dalla fiaba per saper conoscere e riconoscere le emozioni ed essere capaci di assumere la prospettiva e il ruolo dell’altro. Il counseling filosofico applicato all’espressione artistica, stimola nei bambini la possibilità di esprimersi senza giudizio filtrati dai colori e dal racconto e cooperando insieme alla realizzazione della tela, guidati dalla musica. Questa attività migliora le competenze per la partecipazione proficua ai gruppi di lavoro – classe – al fine di prevenire e ridurre problemi e conflitti. Altro obiettivo è quello di sviluppare la speranza: il simbolico viaggio dell’eroe mostra le avversità come temporanee e di passaggio. Il murale rafforza questo messaggio: “Siamo fiabe a lieto fine”.

