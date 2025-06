Seconda edizione di Albertelli Adotta Villa Fabbricotti

I bambini di tutte le sezioni della scuola primaria Albertelli presentano nel parco di Villa Fabbricotti i loro lavori svolti durante l’anno scolastico intrattenendo anche con performance musicali, attività e dimostrazioni su percorsi storici e scientifici. L’area di esibizione musicale sarà presso il campo di basket mentre le altre dimostrazioni e allestimenti saranno lungo il viale alberato che porta alle ex scuderie. Le classi prime proporranno uno spettacolo esplicativo sul nome e la storia del quartiere e quello della sezione nautica, cantando anche canzoni sulla raccolta differenziata nel rispetto di ambiente e natura e realizzeranno uno poster su ‘Albertino, il carrubo’ messo a dimora nel Parco e adottato proprio dalle classi prime. Gli studenti che frequentano le seconde invece presenteranno le opere d’arte sul tema ‘Il parco che vorrei’, trattando alberi, Mandala, foglie in un viaggio nel colore, cantando Eva la Vida e mettendo in mostra un plastico costruito nelle ore di geografia e tecno, intitolato ‘il paesaggio intorno a noi’. I bambini delle terze proporranno un gioco ‘caccia all’albero’, l’esposizione di lavori di arte e tecnologia, graffiti, mosaico e collage, vetrate, con la tecnica del puntinismo, colori caldi e freddi. Le quarte proporranno Mascagni Educational ovvero l’esibizione di momenti poetici declamati dai nuovi giovani Leopardi, con il gran finale coreografico sulle note di Everybody wants to rule the world. Infine, i giovani delle quinte faranno vedere la cartellonistica realizzata per illustrare i busti della villa, impersonando dei veri e propri figuranti ciceroni. Gran finale con misteriosi giochi in scatola.

