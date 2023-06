Sfilata di rievocazione storica al Micheli Bolognesi

Dopo la sfilata di Carnevale per le vie del quartiere con i costumi tipici dei mestieri livornesi gli alunni e le alunne dell’Istituto Comprensivo Micheli Bolognesi hanno concluso con una sfilata di rievocazione storica il progetto “Livorno: arte, mestieri, luoghi e sapori” che ha visto coinvolte tutte le classi della scuola primaria Campana. Via Niccolò Stenone, nel quartiere Shangai, è stata così teatro della rievocazione storica dell’elevazione di Livorno a rango di città realizzata grazie alla collaborazione con l’Associazione culturale La Livornina: nata come villaggio di pescatori, fu l’intervento del Granduca di Toscana Ferdinando I de’ Medici, alla fine del Cinquecento, a trasformare Livorno in un grande porto internazionale grazie anche alle Leggi Livornine che concedevano a tutti i mercanti stranieri che si trasferivano in città privilegi e immunità, incrementando i commerci e gli scambi. Livorno è sempre stata cosmopolita, una città multietnica e multiculturale capace di meravigliare in mille modi. I genitori sono poi stati invitati a vedere i lavori realizzati dagli alunni e alunne.

