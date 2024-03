Sicurezza stradale, domestica e nei luoghi di lavoro: il progetto rivolto agli studenti

Ben 50 classi, per un totale di 8mila e 200 studenti, tra scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado. Giovedì 14 marzo alle 10.30 negli spazi del Teatro 4 Mori l’evento conclusivo con lo spettacolo a tema “I vulnerabili” a cura della Compagnia Zelda Teatro

di Giulia Bellaveglia

Un percorso che mira a sensibilizzare gli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado sui temi della sicurezza stradale, in ambito domestico e nei luoghi di lavoro. È questo quanto ha offerto il bel progetto dal titolo “Educazione alla legalità”, che ha visto coinvolte ben 50 classi, per un totale di 8mila 200 studenti, messo in piedi dalla Prefettura di Livorno in collaborazione con Comune di Livorno, Inail, Ufficio scolastico provinciale, Comando provinciale dei Carabinieri, Sezione Polizia Stradale, Polizia Municipale, Comando dei Vigili del Fuoco, Asl e CoCoPro Inail. Tantissimi gli interventi educativi e interattivi realizzati in aula, in cui si sono alternate vere e proprie lezioni a momenti ludici e proiezioni di brevi filmati, e le visite effettuate nella caserma dei Vigili del Fuoco. “Un impegno che prosegue da 10 anni – spiega il prefetto Paolo D’Attilio – iniziato con particolare riferimento all’educazione stradale e ampliato, per il secondo anno consecutivo, con un’attenzione verso l’ambiente domestico e i luoghi di lavoro. Quest’anno poi, gli studenti che hanno partecipato sono stati davvero tantissimi, dai 1000 dello scorso anno a più di 8mila. Nel 2023 a conclusione del percorso abbiamo premiato in partecipanti in prefettura, per quest’anno abbiamo pensato che potesse essere più sensato concludere con una manifestazione teatrale capace di interagire direttamente con loro”. Giovedì 14 marzo alle 10.30 negli spazi del Teatro 4 Mori avrà infatti luogo l’evento conclusivo, lo spettacolo a tema “I vulnerabili”, a cura della Compagnia Zelda Teatro. “Parlare di sicurezza – aggiunge la vicesindaca Libera Camici – significa parlare di prevenzione e di educazione che spinga i giovani a riflettere sulla propria incolumità e su quella altrui. Idee che possono funzionare solo se, come in questo caso, si crea un rete di soggetti propensi a fare rete”. “Un progetto – conclude la responsabile dell’Ufficio scolastico provinciale Tiziana Rapisarda – che ha visto un’evoluzione sempre verso il miglioramento nel corso degli anni, lavorando su argomenti che toccano da vicino i nostri ragazzi”. Queste le scuole che hanno preso parte all’iniziativa: De Amicis, Lambruschini, Borsi, Pazzini, Bartolena, Carducci, Cappellini-Orlando, Buontalenti, Iti Galilei e Vespucci-Colombo.

