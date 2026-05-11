Sicurezza stradale e solidarietà, premiati gli studenti delle Gamerra

La classe terza I vince con il fumetto La storia di Marco. La giuria, composta da Eleonora Chiama, Sara Montagnani, Sara Valtriani e Chiara Mangani, ha scelto il lavoro per la capacità di rappresentare in modo efficace, attraverso il linguaggio grafico, regole e buone pratiche della sicurezza stradale, ma anche per il valore del lavoro di gruppo

Il Mom’s Day, la festa della mamma in Coteto, è stato rimandato a causa del maltempo, ma la macchina della solidarietà non si è fermata.

È stato infatti assegnato il premio del contest “Vorrei la pace nelle strade”, promosso da Autoscuola Sicura e rivolto ad alcune classi delle scuole Gamerra, sotto il coordinamento della professoressa Ferrari. In palio c’era un buono da 200 euro per l’iscrizione a un corso per il patentino dello scooter. Il riconoscimento sarà probabilmente suddiviso in più buoni sconto, dal momento che l’elaborato premiato all’unanimità dalla giuria è stato il fumetto “La storia di Marco”, realizzato collettivamente dalla classe terza I della Gamerra. La giuria, composta da Eleonora Chiama, Sara Montagnani, Sara Valtriani e Chiara Mangani, ha scelto il lavoro per la capacità di rappresentare in modo efficace, attraverso il linguaggio grafico, regole e buone pratiche della sicurezza stradale, ma anche per il valore del lavoro di gruppo. A ritirare il premio è stata Giorgia Zanuttini in rappresentanza della classe terza I. Ideato da Patrizia Montagnani, titolare di Autoscuola Sicura e coordinatrice del comitato Mom’s Day Coteto, il contest nasce per premiare l’impegno dei ragazzi sui temi della sicurezza stradale e dei comportamenti corretti che favoriscono una convivenza civile e rispettosa. Gli elaborati di “Vorrei la pace nelle strade” vengono distribuiti in cambio di una piccola offerta: il ricavato sarà devoluto all’Associazione Progetto Filippide. Ispirata nel nome a Filippide, il più celebre maratoneta dell’antichità, l’associazione coinvolge giovani e adulti con disabilità mentali — in particolare persone con autismo e sindromi correlate — nella pratica sportiva della corsa di lunga distanza. L’obiettivo di Progetto Filippide è duplice: valorizzare, attraverso lo sport, potenzialità spesso inespresse e creare occasioni concrete di incontro, inclusione e condivisione. Confcommercio Livorno, nella giuria, fa le congratulazioni ai vincitori e i complimenti all’organizzatrice per l’iniziativa.

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