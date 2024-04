Sipario aperto, il libro per i 50 anni dalla nascita del Cecioni

Il volume parla delle attività di un gruppo di docenti che a fianco dell’allora preside Luciano Castelli si prodigarono per apprendere nuove metodologie didattiche e metterle in pratica rendendo l’indirizzo linguistico del liceo di via Galilei un punto di riferimento territoriale

di Sofia Mignoni

“È sempre un piacere celebrare la nostra scuola. Questo testo tratta principalmente di una delle cinque “dita” del nostro liceo, ovvero il liceo linguistico. Il liceo linguistico è una delle nostre punte di diamante anche se i ragazzi del Cecioni non si sentono studenti dell’artistico, del linguistico, dello scientifico, loro si sentono studenti del Cecioni”. A dirlo il dirigente scolastico Rino Bucci presentando l’11 aprile nell’aula magna della scuola il volume “Sipario aperto sul Cecioni Linguistico“. Realizzato nell’ambito del cinquantesimo anniversario dalla fondazione dell’istituto di via Galilei, tratta le attività di un gruppo di docenti (Franca De Angelis, Neda Rossi, Grazia Lugheri, Paola Bertocchini, Antonietta Arioti, Giovanna Monti, Rosette Ortona) che a fianco dell’allora preside Luciano Castelli si prodigarono per apprendere nuove metodologie didattiche e metterle in pratica rendendo l’indirizzo linguistico del liceo Cecioni, un punto di riferimento territoriale. La prof.ssa Giuliana Lombardi: “Quest’evento celebrativo dei 50 anni del Cecioni, ha dato a me e al professor Lessi uno stimolo. Ci ha portato a raccontare un’esperienza didattica innovativa: il liceo linguistico come frutto di una sperimentazione di orari ed insegnanti”. Il prof. Luciano Lessi: “Ringrazio il gruppo di docenti che ha portato alla nascita del linguistico. Il grazie più grande che dobbiamo va a Luciano Castelli, ex dirigente scolastico. Abbiamo scelto il titolo “Sipario aperto” perché il linguistico ha sempre visto di buon occhio il teatro, strumento con il quale si possono imparare le lingue con diverse prospettive”.

