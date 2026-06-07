Sport in festa, 400 studenti protagonisti a Villa Chayes

A Villa Chayes una giornata dedicata a sport, inclusione e crescita personale. Gli alunni delle scuole Maria Ausiliatrice e Santo Spirito si sono cimentati in sette discipline diverse insieme alle società sportive del territorio

Una grande festa dello sport, dell’educazione e della condivisione ha animato gli impianti di Villa Chayes all’Accademia Navale, dove si è svolta l’edizione 2026 di SPORTinFESTA, iniziativa promossa dal Circolo PGS 3A e dal Polo Scolastico delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Livorno, che comprende le scuole Maria Ausiliatrice e Santo Spirito, con il patrocinio del Comitato Regionale Toscana PGS e del CONI Toscana, nell’ambito delle celebrazioni della Giornata Mondiale dello Sport. La manifestazione ha coinvolto circa 400 alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, offrendo loro l’opportunità di vivere una giornata all’insegna del movimento, della scoperta e dei valori autentici dello sport. Per l’intera mattinata, i giovani partecipanti si sono cimentati in diverse discipline sportive, guidati da tecnici e istruttori qualificati delle società del territorio livornese che hanno aderito all’iniziativa. I ragazzi hanno potuto sperimentare l’hip hop con New Project Dance, la scherma con Fides Scherma, il basket con Libertas Academy Livorno, le arti marziali con Kodokan 1990, la pallavolo con Volley Livorno, il rugby con Laudax Lions Livorno e il baseball con Baseball Livorno. L’evento ha rappresentato un importante momento educativo, in cui lo sport è stato proposto non soltanto come attività fisica, ma come strumento di crescita personale, inclusione, rispetto delle regole e collaborazione. Attraverso il gioco e la pratica sportiva, gli studenti hanno potuto sperimentare concretamente i valori del fair play, dell’impegno e del lavoro di squadra. Particolarmente significativo il contributo delle associazioni sportive coinvolte, che con entusiasmo e professionalità hanno messo a disposizione competenze, attrezzature e passione, permettendo ai ragazzi di avvicinarsi a discipline diverse e di conoscere da vicino le realtà sportive che operano sul territorio. Gli organizzatori desiderano inoltre esprimere un sentito ringraziamento a Matteo Di Marzo, Presidente del Comitato Regionale Toscana PGS, per il costante sostegno e la vicinanza alle iniziative educative e sportive promosse sul territorio, e al Capitano di Vascello Francesco Porcu dell’Accademia Navale di Livorno, per la preziosa disponibilità e l’accoglienza riservata alla manifestazione all’interno della prestigiosa struttura di Villa Chayes.

Un grazie speciale va anche a tutte le società sportive partecipanti, ai loro tecnici, ai docenti, agli educatori, ai volontari e a quanti hanno contribuito alla realizzazione dell’evento, rendendo possibile una giornata che ha saputo coniugare sport, educazione e comunità. Gli organizzatori hanno espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa, sottolineando come SPORTinFESTA sia ormai diventata un appuntamento atteso dalla comunità scolastica e un’occasione preziosa per rafforzare il legame tra scuola, sport e territorio. Una giornata ricca di sorrisi, energia e partecipazione che ha confermato, ancora una volta, come lo sport rappresenti uno straordinario strumento educativo e formativo per le nuove generazioni.

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