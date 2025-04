Stage in Spagna per gli studenti dell’Istituto Bartolena

I ragazzi delle classi terze dell’Istituto comprensivo Giovanni Bartolena di Livorno hanno partecipato allo stage in lingua spagnola a Siviglia, nel cuore dell’Andalusia, dal 15 al 21 marzo scorso, accompagnati dalle professoresse di lingua e letteratura spagnola Susy Locatelli e Lisa Marlia.

Durante il soggiorno hanno seguito in orario mattutino corsi di spagnolo con docenti madrelingua, presso la scuola Sevilla Language Centre la quale al termine delle attività ha rilasciato ai partecipanti una certificazione di livello A2. Nel pomeriggio, invece, si sono cimentati in attività didattiche, compiti di realtà, orienteering per le vie della città, gimkane culturali, visite guidate con guide esperte al Real Alcázar, Cattedrale, Archivo de Indias, Torre del Oro, quartieri di Santa Cruz e Judería ed escursioni in altre 2 città incantevoli dell’Andalusia: Cádiz e Jerez de la Frontera.

Hanno potuto inoltre testare il folklore e la tradizione spagnola attraverso spettacoli di flamenco e cene tipiche a base di “tapas”.

Una full immersion nella lingua e cultura, che ha permesso agli studenti di potenziare abilità, competenze linguistiche e di arricchire il bagaglio culturale e personale. È stata questa un’esperienza stimolante e gratificante, che ha offerto ai ragazzi momenti di confronto e di crescita, che ha lasciato ricordi indelebili.

