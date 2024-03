Stage linguistici a Salamanca e Valencia per gli studenti del Cecioni

Gli alunni hanno potuto toccare con mano la cultura e le tradizioni spagnole grazie al soggiorno in famiglia, vivendo l’esperienza linguistica a 360 gradi

Le classi del liceo linguistico Francesco Cecioni 3 BLL/ 4 ALL/ 4 CLL/ 4 DLL ,come da lunga tradizione, anche quest’anno hanno effettuato stage linguistici con soggiorno linguistico- culturale nelle città di Salamanca e Valencia. Gli alunni hanno potuto toccare con mano la cultura e le tradizioni spagnole grazie al soggiorno in famiglia, vivendo l’esperienza linguistica a 360 gradi, con lezioni partecipate ed itineranti nei luoghi più rappresentativi delle città.

