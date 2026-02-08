Stage linguistico a Salamanca per le Bartolena

Foto autorizzata alla pubblicazione dalla scuola che ringraziamo

Dal 31 gennaio al 5 febbraio, accompagnati dalle professoresse Susy Locatelli, Valentina Benifei e Elena Tramonti, gli studenti hanno vissuto il "vibe" autentico della Spagna tra le piazze in festa, spettacoli di folklore e cene tipiche. I docenti: "Vederli così felici di interagire è stata la nostra soddisfazione più grande"

Si è concluso con un bilancio più che positivo lo stage linguistico a Salamanca che ha visto protagonisti 28 studenti delle classi terze dell’Istituto Comprensivo G. Bartolena. Dal 31 gennaio al 5 febbraio, il gruppo è volato nel cuore della Castilla y León, la culla della lingua castigliana, per un’esperienza di crescita che resterà impressa nei loro ricordi. Sotto la guida della Dirigente scolastica Maria Salvatrice Oriti, da sempre impegnata nel tessere una rete di scambi internazionali di alto profilo, i ragazzi sono stati accompagnati in questa avventura dalle professoresse Susy Locatelli (referente di lingua e letteratura spagnola), Valentina Benifei (musica) ed Elena Tramonti (sostegno).

Tra studio e realtà

Le mattinate sono state dedicate allo studio intensivo presso il rinomato ‘Colegio Hispanico’, istituto accreditato dalla prestigiosa rete Cervantes. Qui, grazie al confronto diretto con docenti madrelingua, tutti i partecipanti hanno ottenuto la certificazione di livello A2, un traguardo significativo per il loro percorso scolastico. Il pomeriggio ha invece trasformato l’intera città in un’aula a cielo aperto. Gli studenti si sono messi alla prova con compiti di realtà, orienteering urbano e gimkane culturali tra le vie di Salamanca, visitando tesori come le due Cattedrali, la Torre di Jeronimus e la storica Università, una delle più antiche d’Europa. Non sono mancate escursioni guidate a Madrid e Zamora, per un’immersione totale nel patrimonio spagnolo.

L’entusiasmo degli studenti

A rendere speciale il viaggio non è stata solo la didattica, ma l’energia contagiosa dei ragazzi. Tra le piazze in festa, spettacoli di folklore e cene tipiche, gli studenti hanno vissuto il “vibe” autentico della Spagna. “Vedere i ragazzi così felici di interagire con i residenti, vederli superare la timidezza per fare interviste ai passanti o vederli emozionarsi davanti alla maestosità di Plaza Mayor è stata la nostra soddisfazione più grande” commentano i docenti. L’entusiasmo è stato palpabile in ogni momento: dalla scoperta delle tradizioni locali alle “sfide” linguistiche quotidiane, lo stage ha trasformato la lingua spagnola da semplice materia scolastica a strumento vivo di connessione e amicizia. Un’esperienza stimolante e gratificante che ha permesso agli studenti delle Bartolena non solo di potenziare le proprie competenze linguistiche, ma di arricchire il proprio bagaglio umano, tornando a Livorno con una nuova consapevolezza di sé e del mondo.

Condividi:

Riproduzione riservata ©