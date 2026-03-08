Stage linguistico in Spagna per le Mazzini

Una settimana intensa, emozionante e ricca di scoperte: è quella vissuta dagli studenti della scuola secondaria di I gr I.C. Mazzini di Livorno che studiano lingua spagnola, protagonisti di un viaggio studio nella splendida Andalusia, e in particolare nella meravigliosa città di Siviglia. Per mesi molti ragazzi hanno fatto il conto alla rovescia, sognando questo momento. E le aspettative non sono state deluse. Tra lezioni in lingua, attività culturali e visite guidate, gli studenti hanno potuto immergersi completamente nella realtà spagnola, mettendo in pratica quanto appreso in classe. Passeggiare tra le strette vie del centro storico, ammirare la maestosità della Cattedrale di Siviglia, lasciarsi incantare dai colori del Flamenco anima pulsante della città e dalle geometrie dell’Alcázar di Siviglia e respirare l’atmosfera vivace delle piazze andaluse ha rappresentato per tutti un’occasione unica di crescita culturale e personale.

Durante la settimana, le attività didattiche in lingua spagnola si svolgevano nel pomeriggio: gli studenti trascorrevano il pomeriggio con insegnanti madrelingua che li hanno coinvolti in laboratori dinamici, conversazioni e lavori di gruppo. Le mattine, invece, erano dedicate alla scoperta del territorio: tradizioni, gastronomia e monumenti. Ma uno degli aspetti più significativi dell’esperienza è stato il soggiorno presso famiglie locali. “La famiglia arricchisce e mostra il vero stile di vita” – racconta con entusiasmo la professoressa Salvetti – “È proprio nella quotidianità, a tavola o durante una semplice conversazione serale, che i ragazzi imparano davvero la lingua e comprendono la cultura”.

Vivere in famiglia ha permesso agli studenti di confrontarsi con abitudini diverse, nuovi ritmi e tradizioni diverse cercando di superare anche timidezze e barriere linguistiche. Un’immersione totale che ha rafforzato autonomia, responsabilità e spirito di adattamento.

Grazie a questa esperienza, i ragazzi hanno potuto “toccare con mano” ciò che studiano sui libri: non più solo regole grammaticali e vocaboli, ma comunicazione reale, emozioni, relazioni. Alcuni di loro stanno già pensando di portare questo viaggio come argomento per l’esame orale, trasformando un ricordo speciale in un’occasione di valorizzazione del proprio percorso scolastico. Al rientro a Livorno, negli occhi degli studenti brillava ancora la luce dell’Andalusia e nei loro racconti si percepiva la consapevolezza di aver vissuto qualcosa di importante. Una settimana soltanto, ma capace di lasciare un segno profondo. Un’esperienza che conferma quanto l’apertura internazionale e lo studio delle lingue siano strumenti preziosi per formare cittadini curiosi, consapevoli e pronti a guardare il mondo con occhi nuovi. E alla Mazzini, già si sogna la prossima partenza.

