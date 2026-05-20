Star bene a scuola, concluso con successo per il progetto

Il percorso promosso dall’Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice – Polo scolastico paritario e sostenuto da Fondazione Livorno ha coinvolto studenti, docenti e famiglie in attività di mindfulness, sportello di ascolto psicologico e laboratori teatrali, rafforzando il benessere relazionale e la crescita emotiva all’interno della comunità scolastica

Si è concluso con risultati molto positivi il progetto “Star bene a scuola – Mindfulness, Ascolto e Teatro per crescere insieme”, promosso dall’Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice – Polo scolastico paritario di Livorno e realizzato grazie al fondamentale contributo della Fondazione Livorno. L’iniziativa, inserita all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), ha rappresentato un’importante occasione di crescita educativa e relazionale per studenti, famiglie e docenti, contribuendo concretamente al raggiungimento di uno degli obiettivi prioritari del Piano di Miglioramento dell’Istituto: promuovere il benessere a scuola attraverso la creazione di un ambiente sereno, inclusivo e stimolante, capace di favorire il benessere psicofisico degli alunni e sostenere la loro crescita emotiva e relazionale. Tra le attività realizzate particolare rilievo hanno avuto i percorsi di Mindfulness per i docenti, condotti dalla prof.ssa Federica Marianelli, che hanno coinvolto gli insegnanti in un’esperienza formativa orientata alla consapevolezza, alla gestione dello stress e al miglioramento della qualità delle relazioni educative. Grande partecipazione anche ai laboratori di Mindfulness rivolti agli alunni di sette classi delle scuole secondarie “Santo Spirito” e “Maria Ausiliatrice”, anch’essi guidati dalla prof.ssa Marianelli, che hanno offerto agli studenti strumenti concreti per riconoscere e gestire le emozioni, migliorare la concentrazione, sviluppare empatia e favorire relazioni positive all’interno del gruppo classe. Un ruolo centrale è stato inoltre svolto dallo Sportello di Ascolto Psicologico, rivolto agli alunni della scuola secondaria e ai genitori della scuola primaria e secondaria, coordinato dal dott. Gabriele Bacci e dalla dott.ssa Anna Lombardi, che si è configurato come uno spazio accogliente e qualificato di ascolto, sostegno e confronto capace di intercettare bisogni educativi ed emotivi sempre più presenti nel contesto scolastico contemporaneo. L’intero progetto ha permesso di rafforzare il dialogo tra scuola e famiglie, prevenire situazioni di disagio e valorizzare il benessere relazionale come elemento fondamentale del percorso formativo, arricchendo significativamente l’offerta educativa dell’Istituto e promuovendo una scuola sempre più attenta alla persona nella sua globalità. L’Istituto desidera esprimere un sentito ringraziamento alla Fondazione Livorno per il sostegno concreto e la sensibilità dimostrata verso i temi dell’educazione, della prevenzione e del benessere scolastico, il cui contributo ha reso possibile la realizzazione di un progetto di grande valore sociale ed educativo con ricadute positive durature sull’intera comunità scolastica.

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