“Sto bene con te Livorno”, corteo e murale alla primaria Maddalena

“Sto bene con te Livorno” è il titolo dell'iniziativa alla scuola primaria Santa Maria Maddalena realizzata in collaborazione con Fondazione Livorno, Associazione culturale “La Livornina”, Associazione polifonica “Guido Monaco” e Cri. La coordinatrice didattica Bagnoli: "Un percorso fatto di nuove scoperte, esperienze, incontri"

“Sto bene con te Livorno” è il titolo del bel progetto portato avanti dalla scuola primaria Santa Maria Maddalena e realizzato in collaborazione con Fondazione Livorno, Associazione culturale “La Livornina”, Associazione polifonica “Guido Monaco” e Croce Rossa Italiana – Comitato di Livorno. In occasione della festa di conclusione dell’anno scolastico, i piccoli di tutte le classi, hanno avuto l’opportunità di far parte di un corteo storico, sfilando per il cortile dell’istituto e simboleggiando i vari personaggi della storia della città: da Ferdinando I a Cristina di Lorena, passando da Pietro Leopoldo per arrivare fino a Maria Teresa D’Austria. “Una bellissima avventura – commenta la coordinatrice didattica Michela Bagnoli – che oggi abbiamo scelto di celebrare attraverso un giorno che racchiude un intero anno scolastico. Un percorso fatto di nuove scoperte, esperienze, incontri, realizzati passo dopo passo grazie ad una potente rete messa in piedi con gli enti del territorio”. Parte integrante dell’iniziativa un murale all’interno della struttura, dipinto da Antonio Morozzi, in cui hanno trovato spazio le rappresentazioni di personaggi e monumenti simboli di Livorno. “Guardare avanti – spiega l’autore – avendo cura di se stessi e degli altri, amando il proprio territorio e i suoi storici personaggi, è ciò che ho voluto rappresentare. Un progetto che è in linea con quello che faccio nel quartiere e per il quartiere: dipingere e raccontare il nostro passato. Sulle saracinesche raffiguro e dipingo ormai da anni soggetti scelti e condivisi con gli abitanti. In questo caso insieme ai bambini della Maddalena abbiamo letto, prima della realizzazione dell’opera, i protagonisti locali e le loro vicende, con l’intento di far collaborare i più piccoli. La scuola serve a questo, a conoscersi, per crescere e stare bene insieme in vista del futuro”. Il pomeriggio è stato dedicato anche alla presentazione di una serie di attività didattiche, che hanno ripercorso la storia di Livorno, con esibizioni musicali di accompagnamento sotto la guida del professor Diego Terreni.

