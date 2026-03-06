Strumenti per il benessere in classe, due incontri per docenti
Lunedì 23 e lunedì 30 marzo dalle 17.00 alle 19.00 alla Biblioteca dei Bottini dell’Olio. Incontri rivolti ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Iscrizione obbligatoria entro il 13 marzo. Partecipazione gratuita. Tra i temi affrontati: ascolto attivo, empatia e autenticità, strategie operative per i comportamenti oppositivi, setting educativo
Nell’ambito del progetto Una scuola, molte culture, una comunità – progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile – si svolgeranno due incontri rivolti ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado dal titolo “strumenti relazionali e comunicativi per il benessere di docenti e studenti”. Il percorso prevede di offrire ai docenti uno spazio strutturato di riflessione e strumenti concreti per rafforzare l’autorevolezza educativa e migliorare il clima relazionale nella gestione delle dinamiche di gruppo e dei conflitti, promuovere in classe un ambiente collaborativo e rispettoso. Tra i temi affrontati: le nuove generazioni, analisi dei linguaggi, bisogni e criticità emergenti, comunicazione e superamento degli stereotipi, ascolto attivo, empatia e autenticità, strategie operative per i comportamenti oppositivi, setting educativo: regole, confini e funzione contenitiva del docente.
DOCENTI DEL CORSO
Dott.ssa Agnese Acconci Psicologa-Formatrice. Psicoterapeuta della Gestalt e della Dott.ssa Camilla Ceccarelli Psicologa clinico-Psicoterapeuta ad approccio integrato Umanistico Esistenziale
Date degli incontri: lunedì 23 e lunedì 30 marzo dalle 17 alle 19
Dove: sala conferenze Biblioteca dei Bottini dell’Olio, piazza del Luogo Pio, Livorno
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ONLINE ENTRO IL 13 MARZO
Saranno accolte le prime 20 iscrizioni
Si chiede nel caso di disdetta di comunicarlo entro almeno 5 giorni dalla data dell’incontro
Per informazioni o comunicazioni contattare la segreteria didattica Itinera alla seguente mail: [email protected]
E’ necessario partecipare ad entrambi gli incontri
Partecipazione gratuita.
