Strumenti per il benessere in classe, due incontri per docenti

Lunedì 23 e lunedì 30 marzo dalle 17.00 alle 19.00 alla Biblioteca dei Bottini dell’Olio. Incontri rivolti ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Iscrizione obbligatoria entro il 13 marzo. Partecipazione gratuita. Tra i temi affrontati: ascolto attivo, empatia e autenticità, strategie operative per i comportamenti oppositivi, setting educativo

Nell’ambito del progetto Una scuola, molte culture, una comunità – progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile – si svolgeranno due incontri rivolti ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado dal titolo “strumenti relazionali e comunicativi per il benessere di docenti e studenti”. Il percorso prevede di offrire ai docenti uno spazio strutturato di riflessione e strumenti concreti per rafforzare l’autorevolezza educativa e migliorare il clima relazionale nella gestione delle dinamiche di gruppo e dei conflitti, promuovere in classe un ambiente collaborativo e rispettoso. Tra i temi affrontati: le nuove generazioni, analisi dei linguaggi, bisogni e criticità emergenti, comunicazione e superamento degli stereotipi, ascolto attivo, empatia e autenticità, strategie operative per i comportamenti oppositivi, setting educativo: regole, confini e funzione contenitiva del docente.

DOCENTI DEL CORSO

Dott.ssa Agnese Acconci Psicologa-Formatrice. Psicoterapeuta della Gestalt e della Dott.ssa Camilla Ceccarelli Psicologa clinico-Psicoterapeuta ad approccio integrato Umanistico Esistenziale

Date degli incontri: lunedì 23 e lunedì 30 marzo dalle 17 alle 19

Dove: sala conferenze Biblioteca dei Bottini dell’Olio, piazza del Luogo Pio, Livorno

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ONLINE ENTRO IL 13 MARZO

Saranno accolte le prime 20 iscrizioni

Si chiede nel caso di disdetta di comunicarlo entro almeno 5 giorni dalla data dell’incontro

Per informazioni o comunicazioni contattare la segreteria didattica Itinera alla seguente mail: [email protected]

E’ necessario partecipare ad entrambi gli incontri

Partecipazione gratuita.

Condividi:

Riproduzione riservata ©