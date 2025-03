Studenti a lezione di legalità in Camera di Commercio

Oltre 90 giovani delle classi terze e quarte degli Istituti superiori Vespucci-Colombo e Niccolini Palli hanno partecipato il 18 marzo ad un incontro formativo organizzato dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno nella propria sede di Livorno. Grazie alle testimonianze degli esperti delle Forze dell’Ordine, della Asl e dei Consulenti del Lavoro di Livorno, le studentesse e gli studenti hanno approfondito diversi temi durante l’evento dal titolo “Giovani consapevoli: educare alla legalità”, che si inserisce nell’ambito delle numerose iniziative promosse dalla Camera in tema di orientamento e formazione, rivolte agli Istituti superiori. Obiettivo dell’incontro sensibilizzare le giovani generazioni sul senso di appartenenza ad una comunità e sulla responsabilità individuale e collettiva, per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di prevaricazione e di violenza, sia fisica che morale. “Si dice spesso che i giovani sono il nostro futuro, ma in realtà voi siete il nostro presente, per questo la Camera ritiene fondamentale contribuire alla crescita delle nuove generazioni e questo è un contributo alla responsabilità, fornendovi alcuni strumenti per fare scelte consapevoli – ha detto il presidente della CCIAA Riccardo Breda – Per questa mattina interessante ringrazio veramente per la presenza ed i preziosi contributi la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, i Carabinieri, la ASL Toscana Nord Ovest, l’Ordine Consulenti del Lavoro di Livorno e l’Associazione Nazionale Giovani Consulenti del lavoro”. Di uso della rete tra rischi ed opportunità ha parlato la dottoressa Lorena La Spina Primo Dirigente della Polizia di Stato di Livorno, mentre il Col. t.ST Cesare Antuofermo, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Livorno, ha parlato del ruolo delle Fiamme Gialle quale polizia economico-finanziaria dell’Italia. Il Colonnello Piercarmine Sante Sica, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Livorno ha affrontato il tema del contrasto alla violenza di genere e del ruolo dell’Arma, mentre di alcol e guida hanno trattato il dottor Antonio Puleggio, psicologo e la dottoressa Lucia Mancino, Responsabile Servizio per le Dipendenze ASL Toscana Nord Ovest. Infine la dottoressa Gloria Cappagli, Presidente Ordine Consulenti del Lavoro di Livorno, ha parlato di orientamento, legalità e sicurezza, e la dottoressa Elisa Paolieri, Presidente Associazione Nazionale Giovani Consulenti del lavoro, ha illustrato il primo videogioco sul lavoro etico ideato dai Consulenti del lavoro.

