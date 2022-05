Studenti alla Ribalta alla Goldonetta. L’Enriques presenta “Contaminazioni”

Appuntamento per lunedì 30 maggio alle 21. Gli attori partecipanti sono: Eleonora Berti, Luca Cardelli, Giulia Casini, Sofia Cosentino, Elena Formichi, Leonardo Gangemi, Giorgio Leoni, Valentina Mandolfo, Giovanni Marinozzi, Gabriele Meriggi, Leonardo Micheli, Sofia Mignoni, Davide Parisi

In occasione della XXII^ edizione della rassegna “Studenti alla Ribalta!”, promossa dal Teatro Goldoni di Livorno, lunedì 30 maggio alle 21, gli studenti del Liceo Enriques andranno in scena in Goldonetta con lo spettacolo “Contaminazioni”.

La performance è il risultato finale di due laboratori teatrali, svoltisi da Luglio 2021 a maggio 2022 e finanziati con i Fondi Europei PON, che hanno visto coinvolti alunni del Liceo Enriques sotto la guida del regista Lamberto Giannini, con la collaborazione delle professoresse Valeria Bocci e Serena Senesi.

Lo spettacolo nasce dall’idea del regista Giannini secondo cui la dimensione filosofica della contaminazione implica l’entrare in contatto con l’altro, non perdere se stessi e lasciarsi contaminare. Questa riflessione filosofica ha poi prodotto un’idea di spettacolo, partendo da due laboratori, uno filosofico e uno teatrale, che si sono contaminati, fino a consentire la costruzione di uno spettacolo vero e proprio.

La performance è basata su brani, musiche, movimenti, testi scritti dai ragazzi e movimenti guidati dai ragazzi, altri suggeriti dal regista, per arrivare a una dimensione che è volutamente frammentaria, e dove il percorso della contaminazione non è l’elemento ossessivo continuo ma una sottotraccia che guida tutto lo spettacolo.

I Biglietti € 5 e 7 sono in vendita presso la biglietteria del Teatro Goldoni il martedì e giovedì dalle 10 alle 13 ed il mercoledì, venerdì e sabato dalle 16,30 alle 19,30 ed un’ora prima dello spettacolo. La vendita è anche on line su www.goldoniteatro.it e nei punti vendita Ticketone.