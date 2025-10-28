Studenti del Cappellini in barca a vela
Foto inviate dalla scuola
All'Elba per tre giorni, grazie al progetto Mistral, si sono cimentati in attività di ormeggio e disormeggio, navigazione verso la Baia di Villa Ottone e carteggio svolgendo poi a terra interessanti visite
Gli studenti delle classi seconde dell’istituto Cappellini nel corso del mese di ottobre hanno partecipato al progetto “Mistral” che li ha visti protagonisti in attività marinaresche all’isola d’Elba. Il progetto nasce con una finalità orientativa che mira a far scoprire ai ragazzi le loro inclinazioni per la scelta imminente del futuro indirizzo di studi. Durante i tre giorni in barca a vela si sono cimentati in attività di ormeggio/disormeggio (manovra delle imbarcazioni), navigazione a vela verso la Baia di Villa Ottone e carteggio. Inoltre hanno visitato un cantiere navale, l’ufficio di Marina di Portoferraio, la Capitaneria di Porto e la caserma della Guardia di Finanza. Guardare al futuro, orientati verso le professioni del mare rappresenta per l’Istituto Cappellini la mission che contraddistingue una scuola che veleggia con il vento in poppa e che si mostra attenta alle aspettative delle giovani generazioni e, progetti come “Mistral” sono un faro sempre acceso sul loro domani. La scuola ringrazia la Darsena di Portoferraio “Cosimo de Medici” Srl, l’Agenzia Marittima Sacomar, la Capitaneria di Porto di Portoferraio, la Sezione Navale della Guardia di Finanza di Portoferraio ed i Cantieri Esaom.
Riproduzione riservata ©
