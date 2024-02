Studenti del liceo Pefki di Atene in visita al Niccolini Palli

Accolti in giardino da cartelloni di benvenuto realizzati per il loro arrivo dai ragazzi e dalle ragazze del “Laboratorio di creatività” hanno preso posto in aula magna dove coro e orchestra del Liceo musicale hanno offerto con entusiasmo il loro saluto in musica. La mattinata si è conclusa con lo scambio di doni con la dirigente Teresa Cini e poi al Teatro Goldoni per una visita guidata e una seconda performance musicale. La visita è stata promossa dal presidente dell’Associazione Borgo dei Greci di Livorno. Il saluto al gruppo è avvenuto infine all’interno del Mercato Centrale, dove ragazzi e ragazze hanno consumato uno spuntino prima di rimettersi in pullman diretti verso la tappa successiva del loro viaggio di istruzione

Il 16 febbraio circa 60 studenti liceali di età compresa tra i 14 e i 16 anni, provenienti dal liceo

Pefki di Atene e accompagnati dai loro docenti sono venuti in visita all’IIS Niccolini Palli. Il contatto tra i due licei è stato creato dal dott Umberto Cini, presidente dell’Associazione Borgo dei Greci di Livorno, già durante lo scorso anno scolastico; dopo varie vicissitudini, il gruppo quest’anno è finalmente giunto a Livorno come tappa di un viaggio di istruzione della durata di una settimana che toccherà le città più importanti della Toscana. Il programma della mattinata è stato curato dalla prof.ssa Elisabetta Porta, referente del Liceo Classico, ed ha coinvolto alunni e alunne di tutti gli indirizzi liceali dell’IIS. Gli ateniesi sono giunti al liceo di via Ernesto Rossi alle 10.00 accolti in giardino da cartelloni di benvenuto realizzati per il loro arrivo dai ragazzi e dalle ragazze del “Laboratorio di creatività” (curato dai/dalle docenti di sostegno su idea della Prof.ssa Giovanna Lo Giacco) hanno quindi preso posto in aula magna dove coro e orchestra, in tutto una sessantina di elementi appartenenti a tutte e cinque le classi del Liceo musicale, hanno offerto con entusiasmo il loro saluto in musica.

Suggestivo e commovente l’incontro di Italia e Grecia sulle note di “Va’ pensiero” in un locale gremitissimo, in cui ragazze e ragazze del liceo musicale, seduti al fianco dei/delle loro docenti, hanno eseguito il brano con grande serietà e professionalità sotto la direzione del Prof. Paolo Filidei, ricevendo applausi e apprezzamento dai loro coetanei greci. È seguita un’animata conversazione in lingua inglese sugli ordinamenti scolastici di Italia e Grecia, sotto la guida della Prof.ssa Francesca Brunetti, affiancata dalle due rappresentanti di istituto Anna Carnemolla e Caterina Gazzetti, durante la quale sono state sottolineate le significative differenze

nell’impostazione dei piani di studio. Preziosa è stata la collaborazione del dottor Umberto Cini e della dottoressa Benedeta Gori Sassoli dell’Associazione Borgo dei Greci in veste di traduttori simultanei greco-italiano; è comunque doveroso sottolineare il buon livello della conversazione in inglese di ragazzi e ragazze, sia italiani che greci. Dopo la distribuzione di doni – gentilmente messi a disposizione dalla Provincia di Livorno – a tutti gli ospiti da parte della Dirigente scolastica dottoressa Teresa Cini (che ha ricevuto in cambio dai/dalle docenti provenienti dalla Grecia alcuni prodotti tipici e una pubblicazione), il gruppo si è spostato al Teatro Goldoni per una visita guidata che si è conclusa in Goldonetta con le apprezzatissime performance degli alunni e delle alunne della classe terza del Liceo coreu6co, guida6/e dalle Prof.sse Livia Bettinelli e Alessia Lera. Il saluto al gruppo è avvenuto infine all’interno del Mercato Centrale, dove ragazzi e ragazze hanno consumato uno spuntino prima di rimettersi in pullman diretti verso la tappa successiva del loro viaggio di istruzione. Grande la soddisfazione di tutti per questo incontro che si è concluso con un invito ad Atene; davvero ci auguriamo che sia possibile creare un gemellaggio tra le due scuole e che i nostri alunni e le nostre alunne possano restituire la visita ai nuovi amici ateniesi quanto prima.

